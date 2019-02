Sieger-Selfie direkt ans Krankenbett

Emotional wurde es, als Moderator Moritz Hirn ein Selfie von sich und den Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck schoss. Der Schnappschuss ging direkt per Mail ans Krankenbett der schwer verletzten SG-Spielführerin Nathalie Droll. BT-Sportredakteur Hirn und sein Kollege Heiko Borscheid waren nach den Ehrungen auf Stimmenfang.

Daniel Schlager (Ehrenpreisträger): "Ich wusste nichts von den Ehren, die mir heute Abend zuteilwerden. Ich bin vollkommen unbedarft hergekommen. Umso mehr freue ich mich über diese Auszeichnung. Wir Schiedsrichter sind ja eine außergewöhnliche Spezies. Dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Er zeigt, dass auch unsere Arbeit positiv wahrgenommen und gewürdigt wird."

Leon Hofmann (Speerwerfer und Leserpreis-Gewinner): "Der Preis bedeutet mir einiges. Ich sehe das als Belohnung für meine Leistungen im vergangenen Jahr. Dass ich den Preis der Leser gewonnen habe, gibt mir ein Stück weit Selbstvertrauen und Motivation für die anstehenden Aufgaben."

Simon Bornhäußer (Kapitän TVS Baden-Baden): "Es ist unser Ansporn, unseren Zuschauern etwas zurückzugeben. Leider klappt das mit derzeit lediglich drei Punkten auf dem Konto in sportlicher Hinsicht nicht so gut. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in der Gunst der Fans dennoch so weit oben stehen und dass trotz allem zu jedem Heimspiel knapp 600 Zuschauer kommen. Wir werden die Runde mit Anstand zu Ende spielen, das sind wir unserem Publikum schuldig. Immerhin sind wir zum wiederholten Male von den BT-Lesern gewählt worden, das zeigt auch, welchen hohen Stellenwert der Handball hier in der Region hat."

Laetitia Quist (Sportlerin des Jahres der BT-Leser, die zum Handball-Bundesligisten TuS Metzingen wechseln wird): "Ich werde die Region und die BT-Sportlerwahl sicherlich vermissen. Es ist für mich nach wie vor eine Ehre, hier zu stehen, wenn man bedenkt, dass ich erst vor sieben Jahren mit dem Handballspielen begonnen habe und in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal von den Lesern gewählt wurde. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt mir, dass die Leute sehen, dass ich mir alle Mühe gebe."

Leia Braunagel (Sportlerin des Jahres bei der Jurywahl): "Es ist immer wieder eine Ehre, hier zu stehen und einen Preis entgegennehmen zu dürfen. Ich finde es superklasse, dass die Leistungen aus dem Vorjahr erkannt und so gewürdigt werden. Auch wenn ich bereits das dritte Jahr hier stehe, ist es immer noch aufregend und ein tolles Erlebnis. Die Veranstaltung ist ein würdiger Rahmen. Schön ist auch, so viele andere Sportler zu treffen, mit denen man sich austauschen kann. Und nicht zuletzt ist das Essen hier immer sehr gut - da komme ich gerne von Mannheim nach Baden-Baden."

Carl Dohmann (Top-Geher, Sportler des Jahres bei der Jurywahl und Stammgast bei der Gala): "Die Veranstaltung hat nichts von ihrem Reiz verloren!"

Roman Apolonov (Vierfacher Ju-Jutsu-Weltmeister und Dritter der Jurywahl): "Die Gala ist jedes Mal ein Erlebnis. Ich werde mein Bestes geben, dass ich nächsten Jahr wieder hier dabei sein darf."

Jenny Dahlström (Kickbox-Weltmeisterin und Dritte der Jurywahl): "Schöne Veranstaltung, schöne Location - ein super gelungener Abend!"

Arnulf Meffle (Ehrengast und Handball-Weltmeister von 1978): "Man freut sich jedes Jahr, hier wieder bekannte Gesichter zu sehen. Die Auszeichnungen für die Handballer zeigen, dass auch hier in der Region gute Arbeit geleistet wird - im weiblichen und männlichen Bereich." (bor/moe)