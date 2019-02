Doppelsieg für Sara Lazarevic

Ein medaillenreiches Wochenende erlebten die Jugend-Leichtathleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen Hallenmeisterschaften in der Mannheimer Olympiastützpunkt-Halle. Zwölfmal gab es Edelmetall für die mittelbadischen Nachwuchssportler U 18 und U 20, davon glänzten fünf Medaillen in Gold. Neunmal auf das begehrte Treppchen klettern konnten die U-16-Jugendlichen, dabei ebenfalls fünfmal ganz nach oben. Als Doppelsiegerin glänzte Sara Lazarevic in der Klasse W 14.



Den erwartet souveränen Sieg feierte Nico Maier (SR Yburg Steinbach) im Kugelstoßen der Jugendlichen U 20. 17,91 Meter genügten dem Medaillenaspiranten, um sich den badischen Titel zu sichern. Bei über fünfeinhalb Metern Vorsprung auf den Zweitplatzierten fehlte etwas der Druck für die Weiten über 18 Meter. Mit neuer Bestleistung zum Sieg schwang sich Paul Stößer (LAG Obere Murg) beim Stabhochsprung U 20. Die 3,70 Meter überwand er gleich im ersten Versuch, die anschließenden 3,80 waren dann noch zu hoch. Zwei Medaillen einheimsen konnte Lars Lawo (SR Yburg Steinbach) in den Sprungwettbewerben der Jugendlichen U 18. Beim Dreisprung holte er sich mit 13,30 Metern Gold und beim Hochsprung gab es für 1,79 Meter Silber. Kevin Klyk (TV Gernsbach) gewann beim Weitsprung U 18 mit 6,18 Metern die Bronzemedaille. Gold und Silber gab es auch für Rachel Fruchtmann (Steinbach) bei der weiblichen Jugend U 18. Die 60 Meter Hürden gewann sie souverän in 8,91 Sekunden, nachdem sie im Vorlauf mit 8,85 sogar noch einen Hauch schneller unterwegs war. Beim Dreisprung verpasste sie ihren erhofften zweiten Titel nur um zwölf Zentimeter. 11,55 Metern standen am Ende für die Silbermedaillengewinnerin im Protokoll. Ihre Vereinskameradin Lisa Merkel gewann Silber über 1 500 Meter in beachtlichen 4:54,66 Minuten. Helen Baumgarten (ebenfalls Steinbach) holte Bronze über 200 Meter in 25,75 Sekunden. Immer für Medaillen gut sind die Kugelstoßerinnen aus dem Kreis. Bei den Mädchen U 18 holte sich Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) mit 13,20 Metern den Sieg. In der Klasse U 20 gab es Silber für Antonia Seydel (SR Yburg Steinbach), die mit Bestweite von 13,36 Metern die Diskusspezialistin Leia Braunagel (SCL-Heel Baden-Baden) mit 13,30 Metern auf Platz drei verwies. Gold und Silber



für Luis Roth



Am Sonntag glänzte Sara Lazarevic (SCL-Heel Baden-Baden) als Doppelsiegerin bei den Mädchen W 14. Zuerst entschied sie die 60 Meter in 8,23 Sekunden für sich, anschließend gewann sie auch den Weitsprung mit 5,14 Metern. Gold im Stabhochsprung gab es für Nadia-Zoe Schneider (TV Gernsbach) bei den Mädchen W 15 mit 2,40 Metern und für Luis Roth (LAG Obere Murg) bei den Jungs M 14 mit 2,30 Metern. Roth holte zudem Silber über 800 Meter in 2:22,04 Minuten. Jakob Koegl (Steinbach; M 14) gewann souverän die 60 Meter Hürden in 9,49 Sekunden und hatte danach bei seinen weiteren Wettbewerben Medaillenpech. Über 60 Meter (8,01 Sek.), beim Kugelstoßen (9,66 Meter) und beim Weitsprung (5,04) wurde er jeweils Vierter. Zweifache Vizemeisterin wurde Luisa Ortanderl (Steinbach) bei den Mädc hen W 14. Über 60 Meter Hürden sprintete sie 9,75 Sekunden und beim Fünfer-Sprunglauf landete sie mit 15,65 Metern knapp vor ihrer Vereinskameradin Mona Strecker, die für 15,56 Bronze bekam. Auf den jeweils undankbaren vierten Platz kamen Josefa Metzinger (Steinbach) mit 11,39 Metern beim Kugelstoßen U 20, Rachel Fruchtmann mit 11,87 Metern beim Kugelstoßen U 18, Kerstin Knödler (TG Ötigheim) in 62,91 Sekunden über 400 Meter U 20, Gloria Antonaci (Steinbach) mit 11,18 Metern beim Dreisprung U 18 sowie Jolien Ring (LG Hardt) in 9,61 Sekunden über 60 Meter Hürden W 15. (rawo)

