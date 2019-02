Huber schwimmt nach Neckarsulm

Muggensturm

MuKu will Serie ausbauen Muggensturm (moe) - Die Südbadenliga-Handballer der SG Muggensturm/Kuppenheim (Foto: toto) haben derzeit einen Lauf. Im Heimspiel gegen die SG Waldkirch will MuKu nun den vierten Sieg in Folge einfahren. Sinzheim muss nach Oberkirch, Steinbach empfängt Schutterwald.

Baden-Baden

Wechselspiel an der Tabellenspitze Baden-Baden (mabu) - Die Handball-Bezirksklasse (Foto: fuv) verzeichnet im neuen Jahr bereits drei verschiedene Tabellenführer: Nachdem zunächst die SG Steinbach II die Spitze an die MuKu-Reserve hatte abtreten müssen, wurde MuKu nun vom TuS Helmlingen II abgelöst.