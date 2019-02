Kurstadt als Karate-Mekka Das Schulzentrum West in Baden-Baden mutiert am Wochenende zum Mekka des baden-württembergischen Karatesports. Rund 250 Sportler kämpfen dann in unterschiedlichen Altersklassen um den Titel des Landesmeisters. Doch nicht nur das: Bei den Turnieren des Karate-Verbands Baden-Württemberg (KVBW) können sich Sportler obendrein für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften qualifizieren.



"Deshalb wird die Motivation aller Kämpfer sehr hoch sein", glaubt Elke Streich, Vorstandsmitglied des Karate-Centrums Baden-Baden. Davon geht auch Kristian Streich, zweiter Vorsitzender des Vereins, aus: "Das wird eine spannende Veranstaltung." Schließlich qualifizieren sich lediglich die ersten drei Karateka der diversen Altersklassen für die nationalen Titelkämpfe. Weil Karate bei Olympia 2020 im japanischen Tokio erstmals zum Programm gehört, sind auch etliche Topathleten in Baden-Baden am Start - auch aus dem Perspektiv- und Olympiakader. Nach der erfolgre ichen Ausrichtung des Regio-Cups für Nachwuchskämpfer im vergangenen Jahr trat der Verband an den Baden-Badener Verein heran und bat um die Ausrichtung der Großveranstaltung. Nun müssen die Verantwortlichen bei diesem zweitägigen Spektakel in den beiden Hallen des Schulzentrums West ein echtes Mammutprogramm bewältigen. Insgesamt sind etwa 30 Helfer im Einsatz. Spannend geht es dabei in erster Linie auf den fünf Wettkampfflächen zu. Gestartet wird in vier Altersbereichen: Jugend (14 bis 16 Jahre), Junioren (16 bis 18 Jahre), U 21 (18 bis 20 Jahre) und Leistungsklasse (ab 21 Jahren). Gekämpft wird in den vier Bereichen Kata, Kumite (Freikampf), Kata-Team und Kumite-Team. Am Samstag gehen die Jugend, Junioren und U 21 auf die Matte, am Sonntag die Leistungsklasse - jeweils ab 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. (moe)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

United Colors mit Lebenszeichen Baden-Baden (red) - Die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden (Foto: toto) haben ein Lebenszeichen gesendet: Nach acht Niederlagen in Serie gewannen die Korbjäger aus der Kurstadt ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BG Viernheim/Weinheim knapp mit 78:75. » Weitersagen (red) - Die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden (Foto: toto) haben ein Lebenszeichen gesendet: Nach acht Niederlagen in Serie gewannen die Korbjäger aus der Kurstadt ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BG Viernheim/Weinheim knapp mit 78:75. » - Mehr Baden-Baden

OSG-Frauen rutschen ab Baden-Baden (red) - Am Ende blieb Thilo Gubler, Teamcaptain des Frauenbundesliga-Teams der OSG Baden-Baden, nichts anderes übrig, als dem Hamburger SK zum 3,5:2,5-Sieg in der Schachbundesliga (Foto: av) zu gratulieren. Die OSG rutschte durch die Pleite auf Rang vier ab. » Weitersagen (red) - Am Ende blieb Thilo Gubler, Teamcaptain des Frauenbundesliga-Teams der OSG Baden-Baden, nichts anderes übrig, als dem Hamburger SK zum 3,5:2,5-Sieg in der Schachbundesliga (Foto: av) zu gratulieren. Die OSG rutschte durch die Pleite auf Rang vier ab. » - Mehr