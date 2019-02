Stimmung auf dem Nullpunkt

Bühl

Ein bisschen Bühl geschnuppert Bühl (win) - Bis Juli ist er noch unter Vertrag beim Deutschen Volleyball-Verband, erst danach will sich Johan Verstappen (Foto: toto), der künftige Cheftrainer der Volleyball Bisons Bühl, intensiv mit seiner nächsten Mission beschäftigen. Reingeschnuppert in die Bühler Halle hat er aber schon. » Weitersagen (win) - Bis Juli ist er noch unter Vertrag beim Deutschen Volleyball-Verband, erst danach will sich Johan Verstappen (Foto: toto), der künftige Cheftrainer der Volleyball Bisons Bühl, intensiv mit seiner nächsten Mission beschäftigen. Reingeschnuppert in die Bühler Halle hat er aber schon. » - Mehr

Baden-Baden

Der Fünfkampf ist eröffnet Baden-Baden (red) - Der Fünfkampf um die Meisterschaft in der Handball-Bezirksklasse wird an diesem Wochenende offiziell eröffnet: Als letztes Team aus dem Spitzenquintett fahren die Panthers Gaggenau ihre Krallen aus. Auch die weiteren Kandidaten stehen auf der Platte (Foto: av). » Weitersagen (red) - Der Fünfkampf um die Meisterschaft in der Handball-Bezirksklasse wird an diesem Wochenende offiziell eröffnet: Als letztes Team aus dem Spitzenquintett fahren die Panthers Gaggenau ihre Krallen aus. Auch die weiteren Kandidaten stehen auf der Platte (Foto: av). » - Mehr

Bühl

Zu Besuch beim Sitzball-Training Bühl (kie) - Beeindruckende Hechtsprünge, atemberaubend schnelle Spielzüge und das flinke Fortbewegen auf dem Po: Sitzball ist eine von wenigen Sportarten, die von Gehandicapten ohne Hilfsmittel ausgeübt werden kann. BT-Volontärin Franziska Kiedaisch hat mitgespielt (Foto:bema) » Weitersagen (kie) - Beeindruckende Hechtsprünge, atemberaubend schnelle Spielzüge und das flinke Fortbewegen auf dem Po: Sitzball ist eine von wenigen Sportarten, die von Gehandicapten ohne Hilfsmittel ausgeübt werden kann. BT-Volontärin Franziska Kiedaisch hat mitgespielt (Foto:bema) » - Mehr