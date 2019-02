Das Herz stoppt Khedira

Am Dienstag spürte Sami Khedira(Foto: dpa) im Training Herzprobleme, gestern lag er schon auf dem OP-Tisch. Umgehend gab Juventus Turin dann Entwarnung: Der langjährige Nationalspieler und Fußball-Weltmeister von 2014 hat einen Eingriff am Herzen schadlos überstanden, weder Gesundheit noch Karriere sind in Gefahr. Große Erleichterung nach 24 nervenaufreibenden Stunden. "Der Eingriff ist perfekt gelungen", teilte Juventus gestern Mittag in einem knappen Sechszeiler mit. Der Spezialist Fiorenzo Gaita habe bei Khedira Herzmuskelgewebe verödet, um Rhythmusstörungen zu beseitigen. "Nach einer kurzen Rehabilitationsphase wird der Spieler seine Tätigkeit wieder aufnehmen können", hieß es weiter: Nur "einen Monat lang" werde Khedira wahrscheinlich pausieren müssen. Das war die bestmögliche Nachricht. Die Kunde von den plötzlich auftretenden Problemen des Mittelfeldstars hatte die Mannschaft in Unruhe versetzt, Trainer Massimiliano Allegri sprach vor dem gestrigen Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Atletico Madrid mit sorgenvoller Miene. "Er ist in Turin geblieben, um sich weiteren Tests zu unterziehen", beschied Allegri und verwies für alles weitere auf eine Pressemitteilung des Klubs.

Die darin angekündigte "elektrophysiologische Untersuchung" wurde umgehend durchgeführt, Sami Khedira hatte sich bei Professor Gaita sofort in Behandlung ergeben. Gaita nahm eine Katheter-Ablation vor. Khedira hatte in der laufenden Saison immer wieder mit unterschiedlichen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler in dieser Saison erst auf 15 Pflichtspieleinsätze. Zu Saisonbeginn hatte er aufgrund eines Muskelbündelrisses fünf Wochen gefehlt, im Dezember wegen einer Sprunggelenksverletzung erneut pausieren müssen. Die nun behobenen Probleme wirkten allerdings um einiges bedrohlicher. Mut machen dürften Khedira die Beispiele seines ehemaligen Teamkollegen Stephan Lichtsteiner und von Antonio Cassano. Beide sind nach Herzproblemen inklusive Operation vollständig genesen und haben ihre Karriere fortgesetzt. (sid)