Rastatter Frauen in

In der Tischtennis-Badenliga bahnt sich ein Wechsel an der Tabellenspitze an. Die spielfreie TTSF Hohberg liegen mit 22:2 Punkten an erster Stelle vor der TTG Kleinsteinbach/Singen, die ein Spiel weniger absolviert hat. Der SV Niklashausen hat seine Meisterschaftschancen am vergangenen Wochenende durch die 1:9-Pleite gegen Hohberg wohl gänzlich verspielt. Im Gastspiel beim ESV Weil ist Wiedergutmachung angesagt.

Mit 28:0 Punkten liegen die TTF Rastatt in der Frauen-Badenliga vier Punkte vor dem TTV Ettlingen. Nun geht es zum Vierten VSV Büchig. In der Vorrunde kassierte der Gegner in Rastatt eine deftige 1:8-Klatsche. Beim 0:5-Rückstand kassierte Lea Ehinger den Gegenpunkt. Im Rückspiel wird hinter den etablierten Elisabeth Bittner, Susanne Gibs und Nina Merkel diesmal Vanessa Moch für Ehinger zu Zuge kommen. Büchig zog sich zuletzt bei der 4:8-Niederlage in Ettlingen achtbar aus der Affäre. Unterschätzen darf man die Nordbadenerinnen auf keinen Fall. Mit einer konzentrierten Leistung wollen die TTF weiter Richtung Meisterschaft davonziehen.

Zu einem Bezirksderby empfängt der TTV Kappelrodeck den TTV Gamshurst. Die Gastgeberinnen liegen nur zwei Punkte hinter Gamshurst auf dem siebten Tabellenplatz. Das Vorrundenspiel hat Kappelrodeck überraschend klar mit 8:3 gewonnen, vier Spiele wurden im Entscheidungssatz gewonnen. Ragaa El Bobbou (2) und Natascha Seiler waren für Gamshurst, das ohne ihre Nummer zwei Julia Lubitz antrat, erfolgreich. Zudem war die Nummer eins Mareike Allgeier nach überstandener Verletzung noch außer Form. Können die Kappelrodecker Frauen in der Aufstellung Ursula Maier, Vanessa Maier, Juana Maier und Astrid Seiler den Vorrundensieg wiederholen?

Im spannenden Kampf um den Klassenerhalt wird noch jeder Zähler benötigt. Auch für Gamshurst könnte es bei einer Niederlage nochmals recht eng werden, zumal man außer dem Derby beim TV Weisenbach im restlichen Saisonverlauf nur noch Gegner aus der oberen Tabellenhälfte vor sich hat. (ti)