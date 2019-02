TVB-Frauen in Willstätt gefordert

Gegner Oberschopfheim liegt mit 15:13 Zählern in nächster Reichweite. In der Vorrunde unterlag man mit 4:9. Vier Spiele wurden über fünf Sätze ausgespielt, jedes Team gewann zwei Entscheidungssätze. 18 Sätze wurden erst in der Verlängerung entschieden oder endeten mit neun Gegenpunkten.

Nur zwei Partien werden in der Frauen-Verbandsliga ausgetragen. Im Duell zwischen den punktgleichen Mannschaften des TTC Steinach gegen den SV Kirchzarten geht es im direkten Duell um den zweiten Tabellenplatz. Im zweiten Spiel stehen sich der TTC Willstätt (10:16) und der TV Bühl (8:12) gegenüber. Mit einem 8:5-Sieg beim TTC Altdorf starteten die Bühlerinnen vielversprechend in die zweite Saisonhälfte. Mit einem Auswärtssieg in Willstätt soll nun der Gegner in der Tabelle überholt werden.

Im Topspiel der Männer-Landesliga hat Primus TTC Iffezheim gegen den TTC Willstätt Heimvorteil. Nach dem 9:7-Erfolg in der Hinrunde will man die Tabellenführung verteidigen. Ein Widersacher im Meisterschaftsrennen ist der TTV Muckenschopf, der nur einen Zähler hinter Iffezheim in Lauerstellung liegt. Im Gastspiel bei DJK Offenburg II sollten die Muckenschopfer beide Punkte mitnehmen. Auf der Erfolgsspur befindet sich derzeit der TTC Rauental. Nach den beiden Punkteteilungen gegen den TTV Muckenschopf und gegen den TTC Iffezheim gelang im dritten Rückrundenspiel bei der Offenburger "Zweiten" der erhoffte Doppelpack. Beim Vorletzten TTG Ulm soll nachgelegt werden.

Im Spitzenspiel der Frauen-Landesliga hat Tabellenführer TTC Nonnenweier (10:2) den Dritten DJK Oberschopfheim (8:2) zu Gast. Mit einem Heimsieg wäre für Nonnenweier die Meisterschaft klar.

In der Männer-Bezirksliga pausiert Spitzenreiter TB Bad Rotenfels. Der Zweite TV Weisenbach will sich mit einem Heimsieg gegen den TTC Iffezheim II wieder an das führende Team herantasten. Der Rückstand soll mit einem doppelten Punktgewinn auf zwei Zähler verkürzt werden. Die Spvgg Ottenau III hat erst zwölf Spiele ausgetragen. Bei Schlusslicht TTV Kappelrodeck sind zwei Punkte fest eingeplant. Bereits morgen kommt es zum Rastatter Stadtderby zwischen den TTF II gegen den gefährdeten RTTC, bei dem Spitzenspieler Patrick Urbanek zuletzt wegen einer Schulterverletzung schmerzlich vermisst wurde.

Kann die TTG Bischweier nochmals in den Titelkampf der Männer-Bezirksklasse mit eingreifen? Drei Punkte beträgt der Abstand zum Tabellenführer TTC Rauental II. Für die Gäste ist es die letzte Chance, mit einem Sieg nochmals den Anschluss zu den Spitzenteams herzustellen. Nach dem direkten Vergleich in Rauental wird man mehr wissen. Der Tabellenzweite TV Bühl wird vom TB Bad Rotenfels II gefordert. Schlusslicht Spvgg Ottenau IV empfängt den Vorletzten TV Lichtental. (ti)