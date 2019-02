Noch eine Rechnung offen

Das hat Ludwig seinem Team nicht nur am Dienstagabend beim obligatorischen Zwei-Drittel-Gespräch, sondern schon direkt nach Schlusspfiff in Backnang gesagt. "Das war für meine Verhältnisse ein sehr emotionaler Ausbruch", so Ludwig, der vom Charakter seiner Truppe schwärmt: "Wir haben zwar keine Punkte geholt, spielen aber sehr, sehr guten Handball." Leidenschaft, Kampf, Wille - alles im grün-(weißen) Bereich. "Deswegen kommen auch immer noch so viele Leute in die Halle", glaubt Ludwig.

Der TVS-Trainer hat vor den letzten neun Saisonspielen in Liga drei rekapituliert und festgestellt, dass seine Mannschaft in 14 Spielen auf Augenhöhe mit den Kontrahenten agiert hat. "Letztlich war der Gegner einen Tick besser, deshalb hat es nicht für Punkte gereicht", so Ludwig. Lediglich drei Spiele, so der Coach, waren "richtig schlecht": Der blutleere Auftritt in Willstätt, das Fehlerfest in Fürstenfeldbruck - und die Partie bei der Reserve der Rhein-Neckar Löwen, die heute zum Rückspiel in der Rheintalhalle gastieren.

"Da haben wir noch eine Rechnung", weiß Ludwig. Auch bei seinen Spielern will er in den Trainingseinheiten angesichts der anstehenden Aufgabe eine besondere Motivation erkannt haben: "Wir wollen auch gegen die Junglöwen was Zählbares holen." Der TVS-Coach weiß natürlich um die Schwere dieser Aufgabe, schließlich rangiert die Zweitvertretung des DHB-Pokalsiegers auf dem dritten Platz, einen Punkt hinter dem zweitplatzierten TuS Dansenberg. Das Team von Trainer Michel Abt - jüngerer Bruder des ehemaligen Steinbacher Trainer Hannes Abt - ist gespickt mit talentierten Nachwuchsakteuren und gerade im Rückraum "bärenstark", so Ludwig.

Genau aus diesem Grund werden die Sandweierer wohl nicht wie zuletzt in einer 6-0-Deckung agieren, sondern zu ihrer bisher vornehmlich praktizierten offensiven Defensive zurückkehren. Das Ziel: Ballgewinne für die einst gefürchteten TVS-Schnellangriffe. Im Positionsangriff baut Ludwig auf das zuletzt gute, weil leidenschaftliche und aggressive Zupacken (Ludwig: "Da geht es zu 90 Prozent um den Willen!"). Am anderen Ende der Platte sind vor allem Geduld und eine noch geringere Fehlerquote gefragt.

Das Problem: Zur Punktemisere gesellt sich nun auch noch Verletzungspech. In Backnang musste Franz Henke schon beim Warmmachen passen, in Minute 14 ging es bei Jonas Schuster aufgrund von Knieproblemen nicht mehr weiter. Während Henke wohl heute wieder mitwirken kann, fällt Linkshänder Schuster aus. Für ihn soll - wie schon am vergangenen Wochenende - Han Völker in die Bresche springen. Der 19-Jährige habe in Backnang "sein bestes Spiel im TVS-Trikot abgeliefert", findet Ludwig, der prophezeit: "An ihm werden wir noch viel Spaß haben." Und angesichts der positiven Stimmung in der Mannschaft ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Satz auch für den Rest der Saison generell gelten wird.