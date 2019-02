Der Mix macht′s

In der vergangenen Saison schoss sich das aus einigen Nationen bunt zusammengewürfelte Team zur Meisterschaft in der B 5, derzeit rockt die Wayoff-Elf die A Süd und belegt den dritten Rang - noch in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. "Dass wir unser anvisiertes Ziel, den Klassenerhalt, so früh fast erreicht haben, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet", sagt Manfred Brunner, der Vorsitzende des FV Gamshurst, mit einem freudigen Klang in der Stimme. In den bisherigen 17 Ligaspielen sammelte der Aufsteiger bärenstarke 33 Zähler - eine Hinrunde wie gemalt. "Wir haben einen guten Zusammenhalt in der Truppe. Jeder kämpft und rennt für seinen Nebenmann. Außerdem haben wir die Euphorie der Meisterschaft und des Aufstiegs in die neue Saison mitgenommen", zählt Brunner die Erfolgsgeheimnisse auf.

Der FVG kann also sorgenfrei in die restlichen 13 Begegnungen gehen. Mit breiter Brust und jeder Menge Spielfreude - eventuell gar bis zum Aufstieg in die Bezirksliga? "Davon halte ich nicht so viel. Das käme meines Erachtens zu früh. Wir können einfach frei aufspielen und die restliche Saison genießen", sagt Brunner, der sich gegen einen Aufstieg trotzdem nicht "wehren" würde.

Während Energie Cottbus am 6. April 2001 Bundesliga-Geschichte schrieb, als die Lausitzer erstmals ohne einen Deutschen in der Startelf aufliefen, macht es beim FV Gamshurst der richtige Mix. Der Aufsteiger paart deutsche Tugenden wie Laufbereitschaft und Zweikampfstärke - der FVG stellt mit 20 Gegentreffern die zweitbeste Defensive - mit französisch-italienischem Spielwitz in der Offensive. Gerade die Abteilung Attacke mit den Angreifern Mohamed Houha (19 Tore) und Ali Maamar Kouadri (acht) ist brandgefährlich und immer für einen Geniestreich gut. Das unterstreichen auch die 38 erzielten Tore, immerhin drittbester Wert in der Liga. "Ali Maamar Kouadri hat in der Hinrunde immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Die Vorbereitung hat er bislang komplett mitgemacht. Das lässt hoffen", erklärt Brunner. Schließlich bombte Kouadri in der vergangenen Saison die B 5 mit 31 Treffern kurz und klein und war damit Garant für den Aufstieg - neben Trainer Daniel Wayoff.

"Daniel ist der Schlüssel zum Erfolg. Er ist fachlich top, holt die Spieler aber auch menschlich ab", sagt Brunner, der froh ist, dass Wayoff bereits für die kommende Saison zugesagt hat, und damit in seine mittlerweile fünfte Saison in Gamshurst geht.

Wer weiß, vielleicht trainiert Wayoff dann in der nächsten Runde doch einen Bezirksligisten. Vorentscheidenden Charakter besitzt dafür der Start ins Fußballjahr 2019, wenn der FVG am 17. März den Rangzweiten SG Lauf/Obersasbach zum Verfolgerduell empfängt. Mit einem Heimsieg könnte der Aufsteiger bis auf zwei Punkte an die SG heranrücken.

Die Beispiele Frankfurt und Cottbus zeigen: Mit dem richtigen Mix ist alles möglich.