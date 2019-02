"Toni Söderholm ist ein Menschenfänger"

Interview



BT: Herr Schaidnagel, Sie kennen sich im Eishockey und Fußball sehr gut aus. Was ist die interessantere Sportart?

Stefan Schaidnagel (lacht): Da bringen Sie mich ja gleich in die Bredouille. In der Tat interessieren mich beide Sportarten sehr, weil es eben Mannschaftssportarten sind. Klar, als Ex-Eishockeyspieler hängt das Herz mehr an dieser Sportart, aber jeder weiß, dass ich auch im Fußball aktiv war und sehr gute Jobs hatte.

BT: Sind Eishockey-Profis härter im Nehmen?

Schaidnagel: Das hängt mit dem Spiel zusammen. Durch die Geschwindigkeit und die verschiedenen Hebel sind im Eishockey teilweise andere körperliche Fähigkeiten gefragt. Aber auch der Fußball ist ein Vollkontaktsport. Jedes Spiel hat seine Eigenarten. Pauschal kann ich das nicht beantworten.

BT: Wenn drei Spiele regelmäßig in der Woche anstehen, hört man nie Klagen von Eishockeyspielern, während Fußballprofis in englischen Wochen bisweilen über die zusätzlichen Belastungen stöhnen...

Schaidnagel: Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Im Eishockey haben wir natürlich eine hohe Frequenz an Spielen, auch einen hohen Trainingsumfang, und deshalb gehen Eishockeycracks mehrere Spiele in Folge leichter von der Hand. Das ist Fakt. Aber im Fußball wird aus meiner Sicht in diesem Punkt auch in die richtige Richtung gearbeitet.

BT: Das Eishockey-Jahr 2018 war aus deutscher Sicht phänomenal. Hätten Sie bei Ihrem Amtsantritt vor dreieinhalb Jahren jemals davon zu träumen gewagt, dass bei Olympia in Südkorea das Nationalteam Silber gewinnt?

Schaidnagel: Hoffen und Träumen darf man immer, zur damaligen Zeit war dies natürlich eine Wunschvorstellung. Wir haben viel investiert und gearbeitet. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass das ganze Jahr 2018 eine Erfolgsstory fürs deutsche Eishockey war. Man kann nur hart arbeiten, ob der Erfolg sich dann auch einstellt, sind Sachen, die man manchmal nicht selbst in der Hand hat.

BT: Kann der neue Bundestrainer Toni Söderholm das Nationalteam in der Erfolgsspur halten?

Schaidnagel: Man muss die Vorzeichen beachten. Toni Söderholm kommt jetzt in eine Situation hinein, wo das deutsche Eishockey derzeit ganz gut unterwegs ist. Jetzt muss man sehen: Was sind seine Bedingungen, seine Zutaten, möchte ich fast sagen. Er muss den Umbruch gestalten, da viele gestandene Spieler zurückgetreten sind. Er muss diesen Umbruch moderieren, hat aber den Spagat zu bewältigen, dass wir trotzdem in der Erfolgsspur bleiben. Wie man diese definiert, ist natürlich Betrachtersicht. Wenn wir uns die baldige Olympia-Qualifikation für 2022 sichern, kann ich als Verantwortlicher sagen: Okay, die Erfolgsspur wird eingehalten. Ob das aber mit einem sechsten oder elften Platz bei einer WM geschieht, das vermag ich auch nicht vorherzusagen.

BT: War das entscheidende Kriterium, den Finnen zum Nachfolger von Marco Sturm zu bestimmen, dass Söderholm als Co-Trainer bei DEL-Meister München und der U 20 schon immer die Förderung junger Talente vorantrieb?

Schaidnagel: Toni hat uns in mehreren Punkten überzeugt, um dem Anforderungsprofil genau zu entsprechen: Der Einbau und die Förderung junger Spieler, die direkte Ansprache, Empathie für die Spieler, hohe Fachkompetenz, er ist ein Menschenfänger. Ich kann Ihnen sagen, dass auch andere Verbände Ausschau nach Toni hielten, sein Heimatland Finnland hatte ihn auch im Fokus, sogar aus Übersee wurde herübergeschielt. Das ist, glaube ich, doch ein Beweis, dass wir mit seiner Verpflichtung richtig lagen.

"Reindl trägt diese

Entscheidung voll mit"



BT: Auch Ex-Bundestrainer Uwe Krupp, der Deutschland bei der Heim-WM 2010 zu Rang vier führte, war ein Nachfolgekandidat und ist gut befreundet mit Präsident Franz Reindl. Mussten Sie Reindl überzeugen, dass Söderholm angesichts des bevorstehenden Umbruchs mit vielen Talenten der geeignetere Mann ist?

Schaidnagel: Nein, Franz Reindl trägt diese Entscheidung voll mit. Wir haben das gemeinsam entschieden und sind auch beide von der Lösung überzeugt. Uwe Krupp ist ein ausgezeichneter Trainer, was er derzeit wieder in Tschechien bei Sparta Prag beweist. Er hat große Verdienste, wir haben auch zusammengearbeitet bei der WM 2017. Damals hielt er einen sehr guten Vortrag beim Weltsymposium.

BT: Marco Sturm hat Sie während der gemeinsamen Zeit sehr gelobt, Sie als "sehr fleißig" beschrieben. Kann mit viel Fleiß und Überzeugungskraft das vom DEB mit diversen Konzepten wie "Powerplay 26" propagierte Ziel, mittelfristig bei Großereignissen chancenreich um Medaillen mitspielen zu können, tatsächlich erreicht werden?

Schaidnagel: Na ja, da muss man differenzieren. Es gibt diesen Gesamtleitfaden des "Powerplays 26". In diesem Konzept gibt es Meilensteine zur Zielerreichung. Die Öffentlichkeit hat erkannt, dass hier etwas aufgebaut wird. Man muss sich nur bewusst sein, dass so eine Aufbauarbeit, das liegt in der Natur der Sache, auch Rückschläge beinhaltet. Wer jetzt denkt, der Weg geht nur kerzengerade nach oben, kennt sich dann nicht so gut aus im Leistungssport. Diese Rückschläge sind auch einkalkuliert. Es ist uns bewusst, dass wir gerade auf der Erfolgswelle schwimmen, aber ich warne auch: Die Silbermedaille ist schön, die nehmen wir gerne mit, aber das ändert nichts daran, dass wir genauso gewissenhaft weiterarbeiten müssen, als hätten wir keine Medaille gewonnen. Wenn man das weiß, weiß man auch, welche Schritte als nächstes einzuleiten sind.

BT: Um Erfolg zu haben, ist ein kongeniales Zusammenspiel von Verband und DEL-Vereinen unerlässlich. Der DEB hat mit Olympia-Silber, dem Wiederaufstieg der U 20 in die Top-Division und etlichen Maßnahmen zur Nachwuchsförderung Vorarbeit geleistet. Die DEL wurde zuletzt von Nationalspieler Moritz Müller und zuvor schon Marco Sturm heftig kritisiert, dass weiter zu wenige junge Talente genügend Eiszeit erhalten. Wie sehen Sie die Situation?

Schaidnagel: Die Spieler sind aus ihrer subjektiven Sicht absolut zu verstehen, deshalb auch diese öffentlichen Wortmeldungen. Es war ja nicht nur der Moritz Müller, auch andere haben sich gemeldet. Eines ist klar: Unser Ziel muss es sein, deutsche Spieler sichtbar, spürbar, gut ausgestattet in die verschiedenen Ligen zu bringen. Es ist ein Zusammenspiel des großen Ganzen. Also nicht nur in die DEL, sondern auch DEL2 und Oberliga. Und die Basis arbeitet in den regionalen Landesverbänden. Wir müssen es schaffen, das Spielerpotenzial in der Masse, Breite, aber auch der Qualität zu erhöhen, damit gar keine Diskussionen mehr aufkommen können, wer als Talent eingesetzt werden kann oder nicht. Eines ist auch klar und darüber sind sich alle Beteiligten einig: Einen besseren Zeitpunkt als gerade jetzt gibt es nicht, diese jungen Spieler auf die einzelnen Ligen und die Fans loszulassen. Die Formate und Strukturen hierfür sind Aufgabe der Ligen in Zusammenarbeit mit uns. Hier müssen wir mit Nachdruck dranbleiben, das ist entscheidend. Jede Sportart generiert sich über die Qualität des eigenen Nachwuchses.

BT: Wird die chronische Furcht der Vereine, mit einer spürbaren Reduzierung der Kontingentstellen das Niveau der DEL nicht halten zu können, letztlich der Bremsklotz für eine bessere Situation des Nachwuchses bleiben?

Schaidnagel: Das ist eine ganz einfache Sache, unabhängig von Ligaverband, und betrifft jede Sportart. Als Sportwissenschaftler beantworte ich das so: Gibt es die Menge an Spielern, die gut ausgebildet sind: Dann setze sie ein. Gibt es sie nicht: Dann baue sie auf und finde einen Weg, sie zu integrieren. Die Liga hat sich ihre Quote an Ausländerlizenzen selbst vorgegeben (neun Ausländer pro Team dürfen in einem DEL-Spiel eingesetzt werden, Anmerkung der Redaktion). Es gibt auch Regeln, wie deutsche Spieler eingesetzt werden sollen. Das Engagement jedes Entscheidungsträgers vor Ort, wen er einsetzt, verhindert keine Regel. Wir sind im guten, konstruktiven Austausch mit der Liga, wir sprechen über die Dinge inhaltlich sehr gut miteinander.

BT: Ist es für Sie im Verband nicht sogar ein Glücksfall, dass ein Ausnahmetalent wie Dominik Bokk, der beim NHL-Draft 2018 in der ersten Runde von den St. Louis Blues gezogen wurde, in Schweden bei Meister Växjö eine perfekte Ausbildung für die beste Liga der Welt erhält, und nicht in Deutschland geblieben ist?

Schaidnagel: Bokk ist tatsächlich einer unserer Ausnahmespieler, an dem wir wahrscheinlich noch viel Freude haben werden, wenn er seinen Weg weiter konsequent einhält. Natürlich ist das für ihn persönlich, aber auch fürs deutsche Eishockey positiv. Er ist so ein Paradebeispiel, was ich vorher meinte. Den kann man auch in Deutschland spielen lassen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, an die Vereine gerichtet: Setzt ihn einfach ein. Die Entscheidung, einen jungen Spieler einzusetzen, liegt immer vor Ort.

"180-Grad-Wende

haben wir vollzogen"



BT: Bei der Heim-WM 2017 machte der DEB rund zwei Millionen Euro Gewinn. Wieviel fließt davon konkret in die Nachwuchsarbeit?

Schaidnagel: Eine konkrete Zahl ist schwer zu benennen, weil wir natürlich auch Fördermittel für die Nationalmannschaften über unseren Partner BMI erhalten. Ich kann aber soviel sagen: An dem, was reinkommt an öffentlichen Mitteln, verwenden wir fast 70 Prozent zum Reinvestieren in Nationalteammaßnahmen.

BT: Gute Nachwuchstrainer hierzulande zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Lassen sich Schweden und Finnen, die in fast allen Junioren-Altersklassen in Europa führend sind, nach Deutschland locken?

Schaidnagel: Wir haben eine harte 180-Grad-Wende vollzogen. Wir haben die Trainerausbildung, Fortbildung, das Wissens- und Qualitätsmanagement komplett auf Null gestellt und völlig neu aufgebaut über die vergangenen dreieinhalb Jahre. In manchen Bereichen sind wir hier vom hinteren Mittelfeld in eine Vorreiterrolle geschlüpft. Wir sind gerade auf dem Weg, unsere eigenen Spitzentrainer zu formen. Das dauert natürlich, es braucht Zeit, man holt die nicht einfach aus der Versenkung. Wir sehen aber Licht am Ende des Tunnels. Wir brauchen vielleicht noch zwei, drei Winter. Wir machen die Fortbildung zum Beispiel auch so, dass wir den Transfer zum Handball oder Fußball nehmen, um die Komplettheit der Sportarten auch unseren Eishockey-Trainern bieten zu können. Als Feedback erfahren wir von anderen Verbänden schon, dass sie uns auch ihre Trainer schicken. Wir haben noch Optimierungsbedarf, aber wenn wir das Grundlevel weiter so halten, glaube ich, kommt das eine oder andere Trainertalent dabei heraus.

BT: Sie müssen bemüht sein, wie im Fall von Marco Sturm geschehen, frühere Starspieler für den Verband zu gewinnen. Ex-NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff hat vor Weihnachten angeboten, dem DEB gerne in einer Funktion helfen zu wollen, im Januar dann aber vorerst abgesagt. Wie ist dies zu interpretieren?

Schaidnagel: Mit Christian sind wir so verblieben, dass er sich zunächst auf seine Projekte und Familie konzentriert. Wir sind weiterhin im engen Austausch miteinander, wir müssen allerdings auch beachten und respektieren, dass er seiner Familie nach einer langen Karriere auch Zeit zurückgeben möchte. Der Christian beginnt gerade seine Karriere nach der sportlichen Karriere. Wir haben ein paar Themenfelder aufgemacht, über die wir in Zukunft immer wieder in Kontakt sein werden. Unabhängig von Christian Ehrhoff: Ehemalige Nationalspieler mit Vorbildfunktion will man immer einbinden. Es wäre ein Fehler, dies nicht zu tun.

BT: Kölns Verteidiger Moritz Müller hat die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten heftig dafür kritisiert, dass Eishockey auch nach Olympia-Silber in der Berichterstattung weitgehend ignoriert wird und selbst das Winter Game vor fast 50 000 Zuschauern im Kölner Fußballstadion keine Beachtung fand. Sind Sie auch enttäuscht?

Schaidnagel: Das ist einfach zu beantworten, und mehrere Spieler haben sich dabei zu Wort gemeldet. Ich sage es so: Selbst die Fußballer empfinden das inzwischen so. Joachim Löw sagte in Baden-Baden, dass der Fußball manchmal zu sehr im Fokus stehe. Jeder soll maximale Öffentlichkeit bekommen. Ich denke, wenn man Olympia-Silber gewonnen hat, als "Mannschaft des Jahres" ausgezeichnet wurde, es schafft, einen Verband so neu zu strukturieren, wie es uns gelungen ist, dann darf man diese Sportart zeigen, auch öffentlich-rechtlich. Wir sind vom Verband jederzeit bereit, mit den Entscheidungsträgern vom Fernsehen zu diskutieren und Formate vorzulegen, um zu besprechen, was wir gemeinsam tun können. Ich persönlich bin sehr lösungsorientiert. Ich sehe es so wie die Spieler. Mehrere Sportarten haben die Berechtigung, gezeigt zu werden. Eines darf man nicht vergessen: Es gibt keine höhere Identifikations- und Integrationskraft als den Erfolg von Mannschaftssportarten. Diese können ein ganzes Land mitnehmen.