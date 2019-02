"Ein richtiger Champion"









Der in dieser Saison bislang so enttäuschende Frenzel ging nach einem Traumsprung auf der Großschanze in Innsbruck als Führender in die Loipe, hielt dort allen Angriffen stand und setzte 500 Meter vor dem Ziel die entscheidende Attacke. Am Ende betrug sein Vorsprung auf den Norweger Jan Schmid 4,3 Sekunden, Bronze ging an Franz-Josef Rehrl aus Österreich. Topfavorit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen kam nur auf den fünften Rang.

"So einen Tag kann man sich nur erträumen. Ich hatte schon fast den Glauben daran verloren, dass ich das Ruder noch einmal rumreißen kann. Die letzten Wochen waren nicht einfach für mich", sagte Frenzel, auf den das kleine Seefeld Jahr für Jahr wie ein ganz persönlicher "Kurort" wirkt. Stolze 13 Weltcupsiege hat der Sachse in dem Tiroler Wintersport-Mekka in seiner Karriere gefeiert, im Teamhotel "Zum Gourmet" gibt es die "Eric-Frenzel-Suite". Nun feierte er genau dort eine Wiederauferstehung wie aus dem Nichts.

Während Frenzel auf dem Podest die Glückwünsche von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen entgegennahm, hatte auch Hermann Weinbuch Tränen der Freude in den Augen. "Ich bin unheimlich bewegt. Unglaublich, was der Sport immer für Geschichten schreibt. Wenn Eric eine Chance wittert, beißt er einfach zu. Er ist ein richtiger Champion", sagte der Bundestrainer stolz: "Ich kann nur den Hut ziehen vor ihm."

Für den dreimaligen Olympiasieger Frenzel war es bereits der sechste WM-Titel seit 2011. In der "ewigen" Rangliste zog der 30-Jährige mit Rekordweltmeister Johannes Rydzek gleich, der sich mit Rang neun begnügen musste. Zweitbester DSV-Starter war Fabian Rießle als Siebter. Rydzek: "Unglaublich, dass Eric nach so einer Zeit so zurückgekommen ist. Man darf ihn nie abschreiben." Frenzels Ehefrau Laura hielt sich derweil während des Rennens an Emma (1) fest, zitterte und bibberte. Am Ende jubelte sie über den "dritten Einzel-Titel fürs dritte Kind".

Frenzel, der auf der Zielgeraden Handküsse verteilte, bedankte sich für "so eine tolle Familie, so eine tolle Frau und drei so wunderbare Kinder, die immer so zurückstecken müssen". Mit Frenzels Sieg setzte sich derweil auch der Goldrausch der "Dominierer" fort: Schon bei der WM 2017 und Olympia 2018 waren alle Siege an das DSV-Team gegangen, das nun acht große Rennen in Folge gewonnen hat.

Das nächste steht morgen im Teamsprint an, dort ist das Duo Frenzel/Rydzek Titelverteidiger. Ob beide auch morgen die deutschen Farben vertreten, ist noch offen. Gerade Frenzel hat aber nach seinem Galaauftritt beste Chancen auf einen weiteren WM-Coup. (sid)