Die schönste Jahreszeit beginnt

Leidtragende waren die Eisbären Eppelheim, die damit aus den Finalplätzen rutschten und ihre Taschen vorzeitig packen konnten. Taschen packen heißt es auch morgen. Gegen den souveränen Hauptrundenprimus, der mit neun Punkten vor den zweitplatzierten Zweibrückenern abschloss, beginnen die Rhinos auswärts. Nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, weiß Stürmerroutinier Andy Mauderer: "In den vergangenen Jahren hatten wir zwar insgesamt eine negative Bilanz gegen Bietigheim, aber wenn, dann waren wir meist auswärts erfolgreich." Blickt man auf die drei Vorrundenduelle zurück, sieht man, dass es meist sehr eng zuging.

Zu Saisonbeginn gewannen die Steelers knapp mit 7:6 am Airpark. Die Führungen wechselten munter hin und her, der Siegtreffer fiel zwei Minuten vor dem Ende. Im Rückspiel traf Timo Heintz bereits nach fünf Sekunden, nach drei Minuten lagen die Rhinos mit 0:2 zurück, ehe eine grandiose Leistung am Ende zu einem 5:2-Auswärtssieg verhalf. Das letzte Spiel in Hügelsheim endete im Januar 6:9, auch im dritten Duell stand es nach 30 Minuten 4:4, ehe ein Doppelschlag Bietigheim auf die Siegerstraße führte. Es passt zu Mauderers Theorie, dass die Gastmannschaft am Ende die glücklichere war. Doch Glück muss man sich in den meisten Fällen hart erarbeiten, was nicht minder für die Halbfinalserie gegen Bietigheim gilt.

Die Steelers stellen mit Ma-



thias Vostarek und Tim Heffner die beiden erfolgreichsten Stürmer der Liga, die Dreh- und Angelpunkt des Spiels sind. Noch wichtiger wird es aber sein, einen anderen Spieler zu beachten, besser gesagt, nicht zu beachten. Mauderer: "Timo Heintz ist der Spielertyp Marke Franck Ribéry. Er polarisiert durch eine Mischung aus Schauspiel, Genie und Wahnsinn und schreckt auch nicht vor dreckigen Fouls zurück. Dadurch gelingt es ihm immer wieder, wenn es für seine Mannschaft nicht so läuft, den Fokus auf ihn zu lenken und seinen Mitspielern einen Vorteil zu verschaffen. Es muss jeder in den Kopf bekommen, dass Heintz absolut tabu ist."

Vielmehr sollten sich die Rhinos auf ihre eigenen Stärken besinnen. In den Heimspielen gegen Ravensburg und Zweibrücken waren harte Arbeit, aufopferungsvoller Einsatz und der absolute Wille die Sieggaranten. Das war es auch, was beim Auswärtssieg in Bietigheim den Unterschied ausgemacht hat. In den sozialen Medien wurden die Rhinos damals für ihre Moral gefeiert, nach dem frühen Rückstand zurückzukommen und sich bis zum Schluss in die Schüsse der Steelers zu werfen. Mit dieser Einstellung ist auch morgen beim Primus ein Sieg möglich.

Da das Spiel wegen einer Parallelveranstaltung nicht in der großen EgeTrans Arena, sondern der benachbarten Trainingshalle mit einer Kapazität von etwa 600 Zuschauern stattfindet, hoffen die Rhinos auf Heimspielatmosphäre, da sich viele Fans für das erste Halbfinale auf den Weg machen werden. Karten sind nicht im Vorverkauf, sondern ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. (ndm)