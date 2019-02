Die Hände, der Kopf, das Tor Von Hucky Krämer



Norman Riedinger erlebt gerade eine schwierige Zeit. Wieder ist er verletzt. Wieder ist er sechs bis acht Wochen zum Zuschauen verdammt. Aber der Torwart des SV Linx jammert nicht rum, hadert nicht mit seinem sportlichen Schicksal. Dabei hätte er allen Grund dazu, denn im Training brach eine alte Verletzung wieder auf. Erneut musste er sich Anfang Februar einer Operation am linken Unterarm unterziehen. Wieder in Bretten beim Arm-Hand-Spezialisten Dr. Schneider. Fast genau ein Jahr nach dem ersten Eingriff. Am gleichen Ort. Haargenau an der gleichen Stelle. Norman Riedinger erlebt gerade eine schwierige Zeit. Wieder ist er verletzt. Wieder ist er sechs bis acht Wochen zum Zuschauen verdammt. Aber der Torwart des SV Linx jammert nicht rum, hadert nicht mit seinem sportlichen Schicksal. Dabei hätte er allen Grund dazu, denn im Training brach eine alte Verletzung wieder auf. Erneut musste er sich Anfang Februar einer Operation am linken Unterarm unterziehen. Wieder in Bretten beim Arm-Hand-Spezialisten Dr. Schneider. Fast genau ein Jahr nach dem ersten Eingriff. Am gleichen Ort. Haargenau an der gleichen Stelle. "Das war schon ein riesiger Nackenschlag für mich. Zwei, drei Tage war ich komplett fertig. In dieser Zeit stand allerdings mein Handy nie still, fast jeder vom SV Linx hat mir Mut zu gesprochen. Und da ich ein Kämpfer bin, habe ich den Blick wieder nach vorne gerichtet", schildert Riedinger seine Gefühlslage. Als Anlagenmechaniker bei den Stadtwerken in Gaggenau ist er zwar für das komplette Thema Trinkwasser zuständig, aber nahe am Wasser gebaut, ist Riedinger nicht. Schon seine Statur, 1,99 Meter groß und muskulös, lässt den 94-Kilo-Mann unverwundbar aussehen. Was allerdings auch der gebürtige Ottenauer nicht ist. Den ersten Ermüdungbruchs am linken Unterarm hatte er sich am 22. Oktober 2017 beim Spiel in Auggen zugezogen, aber damals ging man zunächst nur von einer starken Prellung aus. Erst als die Schmerzen immer größer wurden, wurde die richtige Diagnose gestellt - und Riedinger dann auch gleich operiert. Die Saison 2017/2018 war damit für ihn gelaufen. Verdammt bitter für einen Kapitän, wenn seine Crew dann im südbadischen Pokal triumphiert und die Meisterschaft in der Verbandsliga feiert, er selber aber nichts mehr dazu beisteuern kann. Seiner Freude über diese glanzvollen Leistungen seiner Mannschaft tat das aber kein Abbruch. "Mit dem Gewinn des Doubles haben wir südbadische Fußball-Geschichte geschrieben. Ich habe mich wahnsinnig für die Jungs, den Verein und die Fans gefreut", frohlockt Riedinger noch heute. Im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg feierte dann der Torwart-Hüne ein glanzvolles Comeback. Mit großartigen Paraden, gutem Stellungsspiel und einer wahren Bierruhe trug Riedinger dazu bei, dass der SV Linx dem haushohen Favoriten im Kehler Rheinstadion fast ein Bein stellte. Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage wurde er zum "Man of the Match" gewählt, später dann sogar zum "Linxer Spieler des Jahres 2018" gekürt. Und auch schon im Vorfeld dieses "absoluten Highlights DFB-Pokal" hatte das "Feierbiest aus Ottenau" in einem Video geglänzt. Zusammen mit Rico Schmider am Grill legte er Nürnberger Würstchen in der Formation des "Clubs" auf und zeigte, wie man sie knacken kann. "Die Marketingabteilung hatte uns gebeten, ein lustiges Video zu drehen. Dann ist uns eben das eingefallen", meint Riedinger schmunzelnd. Dieses Jahr mit der ersten schweren Verletzung, dem Pokalsieg, dem Aufstieg und dem DFB-Pokal-Hit wird der 31-Jährige ohnehin nicht vergessen. Fahrgemeinschaft mit Alexander Merkel



In der Oberliga und im südbadischen Pokal lief es für ihn und den Aufsteiger SV Linx auch weiterhin rund, bis dann eben diese verflixte alte Verletzung wieder aufbrach. Aber Riedinger hat noch immer "Riesenbock auf Fußball", bastelt behutsam schon wieder an seinem Comeback. Seit Sommer 2016 ist er beim SV Linx der Hüter seiner Mannschaft und seiner selbst. Gerade hat er seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Wie übrigens auch sein Ottenauer Kumpel und Mitfahrer Alexander Merkel. Beide fühlen sich beim SV Linx "pudelwohl". Riedingers Spiel gilt als weniger modern, er ist ein Linientorwart, keiner, der offensiv mitspielt. "Ich bin eher ein Torwart der alten Schule", gibt er unverhohlen zu, auch, dass er trotz seiner Größe noch an der Strafraumbeherrschung arbeiten muss. Das Fußball-Abc hat er beim VfB Gaggenau gelernt, wechselte dann zu den C-Junioren des SV 08 Kuppenheim. Im Seniorenbereich hütete er zwei Jahre das Tor der Spvgg Ottenau, 2009/2010 spielte er mit dem FC Rastatt 04 in der Verbandsliga. Danach verschlug es Riedinger nach Nordbaden zum SV Spielberg, mit dem er Aufstiege in die Ober- und Regionalliga feierte. Allerdings kam er in der Regionalliga-Saison 2015/2016 nur dreimal zum Einsatz, sodass er für die Lockrufe des SV Linx offene Ohren hatte. Den Wechsel hat er bis heute nicht bereut. Riedinger grämt sich auch nicht, dass er den Sprung ins Profigeschäft nicht geschafft hat. "Ich habe mit jungen Jahren Probetraining bei der TSG Hoffenheim II, Spvgg Greuther Fürth II und beim Karlsruher SC absolviert, aber damals war ich einfach noch nicht reif genug. Und als ich mich dann reif genug fühlte, hat es sich einfach nicht mehr ergeben", sagt er heute ohne Wehmut. Weh tut ihm nur die erneute Zwangspause.

