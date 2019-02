TTF-Frauen nicht zu stoppen Tischtennis-Badenliga der Männer übernahm die TTG Kleinsteinbach/Singen mit einem 9:0-Kantersieg bei der TTSF Hohberg II mit 23:1 Punkten wieder die Tabellenführung vor der spielfreien Mannschaft der TTSF Hohberg I (22:2). Im südbadischen Derby setzte sich die DJK Offenburg beim ESV Weil mit 9:6 durch und verkürzte den Rückstand auf seinen Rivalen im Abstiegskampf auf zwei Punkte. Der TTV Auggen bemühte sich bei der knappen 7:9-Heimniederlage gegen den TSV Karlsdorf vergebens um den ersten Punktgewinn. Selbst eine 7:4-Führung sollte am Ende nicht reichen, alle fünf abschließenden Spiele gingen verloren. In derübernahm die TTG Kleinsteinbach/Singen mit einem 9:0-Kantersieg bei der TTSF Hohberg II mit 23:1 Punkten wieder die Tabellenführung vor der spielfreien Mannschaft der TTSF Hohberg I (22:2). Im südbadischen Derby setzte sich die DJK Offenburg beim ESV Weil mit 9:6 durch und verkürzte den Rückstand auf seinen Rivalen im Abstiegskampf auf zwei Punkte. Der TTV Auggen bemühte sich bei der knappen 7:9-Heimniederlage gegen den TSV Karlsdorf vergebens um den ersten Punktgewinn. Selbst eine 7:4-Führung sollte am Ende nicht reichen, alle fünf abschließenden Spiele gingen verloren. Unbeirrt setzten die TTF Rastatt mit einem 8:0-Kantersieg beim Tabellenvierten VSV Büchig ihre Siegesserie in der Frauen-Badenliga fort. Es war bereits der vierte 8:0-Kracher in der Rückrunde. Büchig hatte nur in den beiden Fünfsatzspielen, dem Doppel Laura Matthias/Laura Schmid gegen Elisabeth Bittner/Vanessa Moch und im Einzel zwischen Schmid und Moch Chancen auf zumindest einen Gegenpunkt. Alle anderen Partien von Elisabeth Bittner, Susanne Gibs (je 2) und Nina Merkel endeten mit deutlichen 3:0-Satzerfolgen für den Gast aus Rastatt, der mit diesem Erfolg seinen Vorsprung auf den Verfolger TTV Ettlingen auf sechs Punkte hochschraubte. Rastatt und Ettlingen nicht mehr einzuholen



Das bessere Spielverhältnis von plus 28 Spielen kann in der Entscheidung um die Meisterschaft als weiterer Pluspunkt für den Tabellenführer gewertet werden. Rastatt und Ettlingen können von den Verfolgern nicht mehr eingeholt werden und werden auf alle Fälle das Titelrennen unter sich ausmachen. Der TTV Kappelrodeck konnte mit einem 8:5-Derbysieg über den TTV Gamshurst mit seinem Gegner nach Pluspunkten gleichziehen. Beide Teams haben auf den Relegationsplatz ein Polster von drei Punkten. Die Gäste gingen mit einem Dreisatzerfolg von Mareike Allgeier/Sarah Strack schnell mit 1:0 in Führung. Das 2:0 hatten Ragaa El Bobbou/Natascha Seiler auf dem Schläger, doch zweimal - in den Sätzen drei und fünf - unterlagen sie knapp mit 10:12 in der Verlängerung. Im ersten Durchgang punkteten Ursula und Vanessa Maier zum 3:1 für die Gastgeberinnen, Seiler und El Bobbou glichen nochmals zum 3:3 aus. Bis zum 5:5 war die Partie ausgeglichen. Ursula und Juana Maier holten für Kappelrodeck jeweils einen Vorsprung raus, Strack und El Bobbou erzwangen postwendend den Gleichstand. Die Vorentscheidung erzwang Kappelrodecks Nummer drei Juana Maier mit ihrem Fünfsatzerfolg zur 6:5-Führung gegen Gamshursts Führungsspielerin Allgeier, die in der Partie alle drei Einzelspiele abgeben musste. In den beiden abschließenden Einzelspielen erhöhten Ursula Maier gegen Seiler und Maier gegen El Bobbou mit zwei Dreisatzerfolgen zum 8:5-Endstand. "Was für ein tolles Spiel, da macht Tischtennis doppelt Spaß", jubelte Kappelrodecks Betreuer Konrad Epple nach dem umkämpften Heimsieg. (ti)

