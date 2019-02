Erfahren, abgezockt - und einfach gut



Von Christian Rapp



Christian Coratella kann es immer noch nicht wirklich glauben, wenn er an den vergangenen Sommer zurückdenkt. Die feucht-fröhlichen Aufstiegsfeierwochen waren Geschichte, vor den Fußballern des FV Ottersweier lag eine schweißtreibende Trainingszeit. "Nach der Vorbereitung, die überhaupt nicht gut gewesen war, habe ich mich ehrlich gefragt, wie wir in der Bezirksliga bestehen wollen", sagt der FVO-Spielertrainer mit ernster Stimme. Doch plötzlich erhellt sich die Klangfarbe, hört sich glücklich, gar etwas ungläubig an, wenn der Vollblutstürmer auf die bisherige Saison zu sprechen kommt: "Wir sind gut gestartet, haben uns weiter gesteigert und spielen bislang eine gute Runde."



Coratella untertreibt. Maßlos. Schließlich spielt der Aufsteiger, der in der vergangenen Saison die A Süd nach Belieben dominierte, bislang eine famose Runde - und befindet sich mitten im Meisterschaftsrennen. 39 Punkte sammelte die Coratella-Elf in 17 Spielen, liegt punktgleich mit dem Rangzweiten SV Ulm auf dem dritten Platz - in absoluter Schlagdistanz zum Tabellenführer FV Baden-Oos (40 Zähler). "Damit war definitiv nicht zu rechnen. Wir wollten einfach eine sorgenfreie Runde spielen, weit weg von den Abstiegsplätzen", sagt Coratella. "Wir hatten auch bei zwei, drei engen Spielen das Glück auf unserer Seite. Zudem sind wir vor allem in der Defensive von größeren Verletzungen verschont geblieben und konnten uns so einspielen", verrät "Cora" einen der Schlüsselpunkte für die Erfolgsserie, schließlich stellt der FVO die zweitbeste Abwehrreihe (20 Gegentreffer). Lediglich der Mitkonkurrent um den Aufstieg, der SV Ulm, hat eine noch stabilere Defensive (13) vorzuweisen. Coratella untertreibt. Maßlos. Schließlich spielt der Aufsteiger, der in der vergangenen Saison die A Süd nach Belieben dominierte, bislang eine famose Runde - und befindet sich mitten im Meisterschaftsrennen. 39 Punkte sammelte die Coratella-Elf in 17 Spielen, liegt punktgleich mit dem Rangzweiten SV Ulm auf dem dritten Platz - in absoluter Schlagdistanz zum Tabellenführer FV Baden-Oos (40 Zähler). "Damit war definitiv nicht zu rechnen. Wir wollten einfach eine sorgenfreie Runde spielen, weit weg von den Abstiegsplätzen", sagt Coratella. "Wir hatten auch bei zwei, drei engen Spielen das Glück auf unserer Seite. Zudem sind wir vor allem in der Defensive von größeren Verletzungen verschont geblieben und konnten uns so einspielen", verrät "Cora" einen der Schlüsselpunkte für die Erfolgsserie, schließlich stellt der FVO die zweitbeste Abwehrreihe (20 Gegentreffer). Lediglich der Mitkonkurrent um den Aufstieg, der SV Ulm, hat eine noch stabilere Defensive (13) vorzuweisen. Zu dem Abwehrbollwerk gesellt sich eine äußerst variable Offensivabteilung. "Den einen Toptorjäger haben wir nicht. Im Angriff ist die Last des Toreschießens auf mehrere Schultern verteilt. Dadurch sind wir für die Gegner sicherlich etwas schwerer auszurechnen", sagt Coratella, der in früheren Jahren für den VfB Bühl zu Verbandsligazeiten immer zweistellig traf. Der König des ruhenden Balles, Daniel Schmidt (Coratella: "Seine Standards sind sehr gefährlich und extrem wichtig für uns."), führt die interne Torschützenliste mit neun Treffern an, gefolgt von Coratella (fünf), Christoph Welle und Simon Frey (beide vier). Neben der gefestigten Defensive, der variablen Offensive und der Heimstärke (neun Spiele, acht Siege, ein Remis) besitzt der FVO eine weitere Stärke: Erfahrung. Jede Menge Erfahrung. Coratella, Schmidt, Christian Kist und Gökhan Bilici gingen beim VfB Bühl, Abwehrroutinier Manuel Kirschner, Welle und Robin Seifermann, auf den der FVO-Coach verletzungsbedingt bisher fast nicht zurückgreifen konnte, beim SV Bühlertal durch das Stahlbad Verbandsliga. Die Coratella-Truppe ist also abgezockt, was gerade in engen Spielen wertvoll ist - und den Unterschied zwischen einer guten und Spitzenmannschaft ausmachen kann. "Eine gewisse Portion Erfahrung hilft immer, gerade in engen Situationen und Spielen", gibt der Spielertrainer zu Protokoll, der meist nur noch den Edeljoker gibt, jeodch ungemein wertvoll ist. Als Beispiel dient etwa das letzte Rundenspiel vor der Winterpause gegen den SV 08 Kuppenheim II, als Coratella Sekunden nach seiner Einwechslung bereits den Führungstreffer erzielte - auch wenn es am Ende nur zu einem Unentscheiden reichte. Erfahren, abgezockt, variabel - nächster Halt: Landesliga? "Das Ziel ist nicht unbedingt der Aufstieg. Wir können ganz befreit aufspielen, die anderen Teams ärgern, schließlich haben wir nichts zu verlieren", sagt Coratella, der mit einem Schmunzeln hinterherschiebt: "Sollten wir vor dem letzten Spieltag ganz vorne stehen, werde ich den Jungs aber sicherlich nicht sagen, dass sie die Partie verlieren sollen." Mit der Wintervorbereitung ist der Übungsleiter, im Gegensatz zum vergangenen Sommer, zufrieden. "Die bisherigen Testspiele waren bisher ordentlich. Gegen Bühlertal (1:2) haben wir gut mitgehalten", erklärt Coratella. "Wichtig ist aber, wie wir in die Restrunde starten. Es gibt definitiv leichtere Aufgaben als in Rotenfels zu beginnen", äußert der Torjäger durchaus Respekt vor dem Auftritt im Murgtal am 10. März. Tabellenplatz drei, im Windschatten von Ligaprimus Baden-Oos und eine gute Wintervorbereitung - eigentlich scheint alles wie gemalt für einen Durchmarsch Richtung Landesliga.

