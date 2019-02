Das erhoffte Gold bleibt aus

In allen drei Wettbewerben gab es viel Spannung bei der Medaillenvergabe: Beim Diskuswerfen der U-20-Jugendlichen setzte sich die favorisierte Leia Braunagel (SCL-Heel Baden-Baden) im ersten Durchgang mit 49,72 Meter an die Spitze des Felds und baute ihre Führung im vierten Versuch mit 51,71 Meter aus. Sie war im Vorfeld die einzige deutsche Jugendathletin, die in diesem Winter die 50 Meter übertroffen hatte. Doch in Sindelfingen zogen zwei andere Werferinnen nach: Alina Kinzel (Ulm) verbesserte sich im vierten Durchgang auf 50,60 Meter, Sandy Uhlig (Mittweida) zog im fünften Versuch mit 52,26 Meter sogar an Braunagel vorbei. Die konnte nicht mehr kontern, schaffte im letzten Versuch zwar nochmals einen Wurf über die 50 Meter-Marke, konnte aber die Überraschungssiegerin aus Sachsen nicht mehr vom Gold-Platz verdrängen.

In der Halle hatte am Samstag Kugelstoßer Nico Maier vom SR Yburg Steinbach für die erste Medaille der mittelbadischen Athleten gesorgt und mit Silber das bestmögliche Ergebnis herausgeholt. Mit 17,68 Metern eröffnete Maier den Wettkampf und blieb damit bis zum dritten Durchgang vorne. Dann jedoch zog der favorisierte Timo Northoff (Wattenscheid) mit einem Stoß auf 18,03 Meter vorbei. Doch Maier wollte sich noch nicht geschlagen geben und konterte prompt im vierten Versuch mit 18,04 Metern. Doch der Wattenscheider war jetzt im Flow, mit 18,41 Metern und glänzenden 19,17 Metern zeigte er in den beiden letzten Versuchen seine Vormachtstellung im deutschen Nachwuchskugelstoßen.

In den Vorläufen über 400 Meter zog Justus Baumgarten (SCL Heel Baden-Baden) in 49,08 Sekunden souverän ohne an seine Grenzen gehen zu müssen mit der drittschnellsten Zeit als Sieger seines Laufs in das Finale am Sonntag ein. Starke 48,13 hatte der Erfurter Joscha Bretschneider in seinem Vorlauf vorgelegt. Im Finale kam es dann zum spannenden Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Läufern sowie dem Chemnitzer Willy Stollhoff. Baumgarten ging schnell an, setzte sich nach 200 Metern an die Spitze und wollte von vorne den Sieg nach Hause laufen. Doch auf der Zielgeraden zog Bretschneider vorbei und holte den Titel in 48,07 Sekunden. Nur knapp geschlagen landete Baumgarten in 48,21 Sekunden dahinter auf Rang zwei. Der im Vorlauf schnellere Stollhoff holte in 48,33 Bronze.

Eine neue persönliche Bestleistung brachte Rachel Fruchtmann (Steinbach) im Dreisprung mit nach Hause. Die noch in der U 18 startberechtigte, vor wenigen Tagen 17 Jahre alt gewordene Athletin übersprang zum ersten Mal die Zwölf-Meter-Marke und hielt sich achtbar im Konzert der älteren U-20-Springerinnen. Mit 12,09 Metern belegte sie den beachtlichen fünften Platz.

Nichts zu holen gab es dagegen für U-18-Diskuswerferin Vanessa Kobialka (TV Iffezheim). Mit 36,85 Metern verpasste sie das Finale der besten acht und belegte am Ende Rang zehn. Auch die U-20-Kugelstoßerinnen im Glaspalast kamen nicht in den erhofften Endkampf. Leia Braunagel mit 12,88 Metern und Antonia Seydel (Steinbach) mit 12,84 Metern blieben einen guten halben Meter hinter ihren Weiten aus der Vorwoche zurück und landeten auf den Plätzen elf und zwölf. Nicht über den Vorlauf hinaus kam die Bühler U-18-Athletin Sophia Seiter (LGR Karlsruhe) gegen die älteren U-20-Läuferinnen auf der 1 500-Meter-Strecke in 4:55,26 Minuten. (rawo)