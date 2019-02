RTV sahnt 50 Medaillen ab

Gaggenau

Gaggenau (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer möchte die Spvgg Ottenau II nach den Siegen gegen Freiburg und Mühlhausen am Wochenende ihre Erfolgsserie gegen Oberschopfheim ausbauen. In der Frauen-Verbandsliga will der TV Bühl in Willstätt gewinnen (Foto: fuv).

Rastatt

Rastatt (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer feierten die TTF Rastatt am Doppelspieltag mit dem 9:2-Auswärtserfolg am Samstag bei den TTSF Hohberg III eine erfolgreiche Revanche. Das zweite Wochenendspiel gegen die DJK Oberharmersbach endete mit einem 9:4 (Foto: fuv).

Rastatt

Rastatt (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga können die TTF Rastatt am Wochenende mit zwei Siegen bei Hohberg III und gegen die DJK Oberharmersbach eine Vorentscheidung im Titelkampf erzwingen (Foto: fuv). Aktuell liegt Rastatt mit vier Punkten Vorsprung auf Rang eins.