Lagardère sieht keine

Zu der seit Ende vergangener Woche im Raum stehenden juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Karlsruher SC und der Lagardère Sports Germany GmbH hat sich gestern der in Hamburg ansässige Vermarkter des badischen Fußball-Drittligisten zu Wort gemeldet. In einer am Vormittag verbreiteten Pressemitteilung

erklärte Lagardère, bereits am 29. Januar Klage beim Landgericht Karlsruhe eingereicht zu haben, "mit dem Ziel die Unwirksamkeit der Kündigung des KSC gerichtlich feststellen zu lassen." Weiter heißt es: "Am 30. Januar 2019 wurde dem Anwalt des KSC die Klageschrift unter Hinweis auf deren Einreichung übermittelt. Der entsprechende Gerichtskostenfestsetzungsbeschluss wurde dem Lagardère- Sports-Anwalt Prof. Christoph Schickhardt am 25. Februar 2019 zugestellt." Zwar ist es laut Mitteilung "zutreffend, dass die Klage dem KSC durch das Gericht noch nicht zugestellt wurde", damit sei nun aber "kurzfristig zu rechnen".

Am Donnerstagabend hatte der KSC seinerseits per Pressemitteilung bekannt gegeben, bereits am 10. Dezember 2018 von seinem ihm zustehenden Kündigungsrecht Gebrauch gemacht und den 2011 geschlossenen und 2016 verlängerten Vertrag mit dem Vermarkter zum 31. März dieses Jahres gekündigt zu haben. Dazu stellte Lagardère gestern fest: "Der KSC beruft sich bei Ausspruch seiner Kündigung auf ein gesetzliches Kündigungsrecht, welches auf das vorliegende Vertragsverhältnis keine Anwendung findet." Auch anderweitig zu einer Kündigung berechtigende Gründe lägen nicht vor, weshalb "die klageweise Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung" notwendig geworden sei, "um die Rechtsposition von Lagardère Sports gerichtlich zu bestätigen und durchzusetzen."

Ungeachtet der angestrebten gerichtlichen Klärung des Vorganges stehe Lagardère Sports als langjähriger Partner des KSC weiterhin für Gespräche bereit, um eine einvernehmliche Lösung des Konfliktes herbeizuführen.

"Unser Team beim KSC ist hoch motiviert und wird auch weiterhin bestmöglich die Partner und Sponsoren des Vereins betreuen und mit den Kollegen des KSC zusammenarbeiten. Die vielfältigen, durchweg positiven Rückmeldungen zu unserer Arbeit vonseiten der Sponsoren in den letzten Tagen haben unser Engagement noch einmal bestätigt.", wird Christian Jäger, der Executive Director Region Süd bei Lagardère Sports, zitiert.

Der Verein reagierte auf die Pressemitteilung zurückhaltend. "Der Karlsruher SC hat den Vertrag mit Lagardère Sports am 10.12.2018 zum 31.03.2019 gekündigt. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist dem KSC keine Klageschrift von Gericht zugestellt worden. Dennoch wird sich der KSC aufgrund eines möglichen Rechtsstreits nicht weiter zur Sache äußern", hieß es in einem Statement lapidar.