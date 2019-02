Schach-Showdown in Berlin

Bei den OSG-Frauen - aktuell auf Platz zwei der Tabelle - wagt man an eine erfolgreiche Titelverteidigung kaum zu denken, haben doch die Spitzenreiterinnen des SC Bad Königshofen gegen die abstiegsgefährdeten Vereine SV Hofheim und Rotation Pankow das deutlich leichtere Restprogramm zu absolvieren. Allein dem SK Lehrte wird noch am ehesten zugetraut, dem Primus ein Bein stellen zu können, wenn dies auch wenig wahrscheinlich ist. Das OSG-Team wird jedoch alles daran setzen, mit Siegen gegen Karlsruhe, Deizisau und Schwäbisch Hall zumindest die Vizemeisterschaft abzusichern.

In der Männer-Bundesliga der kämpft die OSG hingegen von der Spitze aus um die Titelverteidigung. In den restlichen fünf Runden sind mit Verfolger Solingen, dem SV Hockenheim, den Schachfreunden Deizisau und dem Hamburger SK allein noch vier Gegner zu bewältigen, die in der Tabelle hinter den Oosern liegen - ein enorm anspruchsvolles Restprogramm. In den drei Berliner Runden des Wochenendes sind Deizisau, Hockenheim und die ebenfalls als sehr stark eingeschätzten Denkstrategen des SC Viernheim die Gegner. Besonders der SV Hockenheim, dessen erklärtes Ziel es ist, den Titel zu erobern, stellt für die Großmeister von der Oos eine Herausforderung mit hoher Signalwirkung dar. Experten sehen in der Partie am Samstag das Potenzial zur wohl hochklassigsten Begegnung in der Geschichte der Schachbundesliga. Die spannende Frage, wer an den Brettern Platz nehmen wird, beantwortet OSG-Mannschaftsführer Sven Noppes generell erst zwei Stunden vor Rundenbeginn.

Nur für den morgigen Freitag, den ersten der drei Berliner Spieltage, darf das Spitzenbrett bereits bekannt gegeben werden: Für die OSG Baden-Baden wird die Nummer zwei der Weltrangliste, Vizeweltmeister Fabiano Caruana, gegen den ehemaligen ungarischen Vizeweltmeister Peter Leko auf Deiszisauer Seite antreten. Die Spiele starten morgen um 16 Uhr, am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr und werden live im Internet übertragen. (red)

www.schachbundesliga.de