Siege für Samuel Amann und Xenia Maier

Beim Tischtennis-Endranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt kämpften 90 Jugendspieler aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden um den Ranglistensieg. Die 34 teilnehmenden Mädchen spielten in fünf Gruppen ihre Sieger aus, bei den Jungen waren 56 Akteure in zehn Gruppen am Start.

Sieger bei den Jungen wurde Samuel Amann vom TTC Iffezheim, der sich ungeschlagen mit 4:0 Erfolgen in der Gruppe A durchsetzen konnte. Nur gegen Lukas Grünbacher (TTG Ötigheim) auf Platz zwei hatte er bei seinem Fünfsatzsieg kritische Momente zu überstehen. Grünbacher kam wie Anton Kirsamer (TTV Bühlertal) auf 2:2 Siege, hatte aber trotz der 1:3-Niederlage im direkten Vergleich im Satzverhältnis ein Plus von einem Satz, der zum Erreichen des zweiten Platzes reichen sollte.

In der Gruppe B belegte Sven Schemmert (TTC Rauental) mit 4:0-Erfolgen Platz eins vor Jakob Amann (TTC Iffezheim, 3:1). Moritz Konrad vom TV Lichtental dominierte die Gruppe C. Ungeschlagen mit 6:0-Siegen verwies er seine Konkurrenten Lorenz Bracht (TB Bad Rotenfels) und Tobias Eberle (TTV Bühlertal), die jeweils auf 4:2 Erfolge kamen, auf die Plätze. Melih Özdemir (TTG Ötigheim) wurde mit 4:0-Siegen in der Gruppe D Erster vor Nicolas Schuster (TTV Bühlertal, 3:1). Hinter Maurice Wolf (TV Lichtental), der sich mit 5:1-Einzelsiegen den ersten Platz in Gruppe E eroberte, musste zwischen Jonathan Forbriger (TV Bühl), Antonio Scherer (TTG Ötigheim) und Paul Giuriato (TTV Bühlertal), die alle auf 4:2-Erfolge kamen, gab das beste Spielverhältnis für den Bühler Nachwuchsspieler den Ausschlag. Punktgleich mit jeweils 3:1-Erfolgen beendeten Jannik Mühlbauer (TTC Rauental) und Simon Freye (TTC Iffezheim) die Gruppe F. Hier entschied am Ende die um plus 3 bessere Differenz nach gespielten Bällen für Mühlbauer.

In der Gruppe G Schaffte Jonas Langenbach (TV Weisenbach) mit 5:0-Siegen einen Durchmarsch, ungeschlagen setzten sich der Lichtentaler Jakob Simeon (3:0, Gruppe H), der Bühler Nico Nietzschmann (4:0, Gruppe I) und der Ottenauer Elias Müller (4:0, Gruppe H) in ihren Gruppen an die Spitze des Feldes.

Erfreut zeigte sich der Veranstalter TTF Rastatt über die hohe Teilnahmezahl in den Mädchen-Konkurrenzen. In der Gruppe A verwies Xenia Maier vom TTC Muggensturm mit 7:1-Erfolgen ihre schärfste Rivalin Angelina Credo (TTF Rastatt, 6:2) wie zuletzt beim zweiten Ranglistenturnier auf Platz zwei. Nina Reck (TV Bühl) kam wie Frauke Herm (Rastatter TTC) auf 5:3-Siege, verfügte am Ende aber über das bessere Satzverhältnis, was ihr am Ende den dritten Platz auf dem Siegertreppchen bescherte. Auch der B- Gruppensieg ging an Muggensturm. Eva Appel erzielte hier mit 7:0-Erfolgen und 21:2 gewonnenen Sätzen ein überragendes Resultat. Den zweiten Platz errang Julia Dieterle vom TV Weisenbach mit 6:1-Siegen. Auch Lina Kruse vom TV Bühl verbuchte bei 5:0-Einzelpunkten und 15:2-Sätzen in der Gruppe C ein tolles Ergebnis. Manuela Dubinina (TTF Rastatt) wurde hier mit 4:1 Erfolgen Zweite. In der Gruppe D düpierte Anika Ludwig (TTV Bühlertal, 4:0) ungeschlagen die Konkurrenz. Auch Anna Sofilkanych (TTC Iffezheim, 5:0) konnte in der Gruppe E von keiner Gegnerin ernsthaft gefährdet werden und überstand das Turnier ohne Niederlage. (ti)