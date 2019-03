Siegen oder Fliegen

Rastatt

Rastatt

Ranglistenturnier der Jugend Rastatt (red) - Beim Tischtennis-Endranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt kämpften 90 Jugendspieler - 34 Mädchen und 56 Jungen in 15 Gruppen - aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden um den Ranglistensieg (Foto: dpa).

Berlin

Berlin

Schach-Showdown in Berlin Berlin (red) - Für die Denksportler der Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden steht in Berlin der vorläufige Höhepunkt der Bundesligasaison an: Bei der zentralen Veranstaltung in de Hauptstadt wird bei den Frauen am Sonntag der deutsche Meistertitel vergeben (Foto: AFP).

Bühl

Bühl

TVB: Zwei Siege beim Doppelpack Bühl (win) - Erfolgreiches Wochenende für die Bühler Bundesliga-Volleyballer bei ih rem Doppelpack (Foto: toto): Zunächst bezwangen die Bisons am Samstag den VCO Berlin mit 3:1, am gestrigen Sonntag siegten die Hausherren dann mit 3:2 nach 0:2 gegen Königs Wusterhausen.

Bühl

Bühl

Bisons: Nur noch Siege zählen Bühl (red) - Im Kampf um die Playoffplätze in der Volleyball-Bundesliga zählen für die Bisons Bühl nur noch Siege. Am Wochenende haben die Zwetschgenstädter gleich die doppelte Chance auf Siege. Am Samstag empfangen die Bisons VCO Berlin, am Sonntag Wusterhausen (Foto: toto).