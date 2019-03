Mehr Topspiel geht nicht

Mehr Spitzenspiel als morgen ab 14 Uhr im Karlsruher Wildpark geht, zumindest für die aktuellen Drittligaverhältnisse, nun wirklich nicht. Durchaus ähnlich verhält es sich mit den Ambitionen, mit denen der KSC-Coach in die Partie geht. "Ich will das Spiel gewinnen", sagt Schwartz, verbunden mit dem Hinweis: "Ich will jedes Spiel gewinnen."

Das ist einerseits ein ebenso ehrenhaftes wie ehrgeiziges Vorhaben, lässt sich andererseits leider nicht immer in die Tat umsetzen, wie ausgerechnet der KSC zuletzt hat erfahren müssen. Seit vier Spielen sind die Badener mittlerweile nun schon sieglos, drei Unentschieden und eine Niederlage haben sie in dieser Zeit angehäuft. Für eine Mannschaft, die sich den Aufstieg in die 2. Liga als so ziemlich alleiniges Ziel auserkoren hat, ist das durchaus, nun ja, etwas dürftig. Oder so gesagt: Seit der Winterpause ist beim KSC ein bisschen der Wurm drin.

Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum der Trainer mit dem 0:0 bei den Sportfreunden Lotte letzten Samstag gar nicht so unzufrieden war, ganz im Gegenteil. Zum einen, so Schwartz, hätte aus dem "hochverdienten Punkt" mit nur ein bisschen Glück ein Dreierpack werden können. Zum anderen habe erstmals seit fünf Spielen hinten endlich mal wieder die Null gestanden. Und das, ergänzte Alexander Groiß gestern, sei schließlich "die Vorgabe" gewesen. Als eine Art "back to the roots" bezeichnete der defensive Mittelfeldspieler diese Tatsache, schließlich war die defensive Stabilität in der Vorrunde einer der Trümpfe des KSC.

Für den 20-Jährigen war es die erste Partie in der Startelf seit Anfang November - und damit willkommene Gelegenheit, "Spielpraxis und Selbstvertrauen" zu sammeln. Nicht viel anders verhielt es sich bei Sercan Sararer. Der Winter-Neuzugang stand sogar erstmals in der KSC-Startformation, für Anton Fink war er - für den ein oder anderen durchaus überraschend - in diese gerutscht. Zumindest Groiß darf sich durchaus Hoffnungen machen, auch gegen Osnabrück von Beginn an mit von der Partie zu sein. Ob das auch für Sararer gilt, ist indes offen. Ein Fragezeichen dürfte auch hinter dem Einsatz von Burak Camoglu stehen, der nach seinem Magen-Darm-Virus am Mittwoch erstmals wieder mittrainieren konnte.

Ähnlich verhält es sich bei KSC-Stammtorhüter Benjamin Uphoff, der in Lotte nach einer Stunde wegen einer Hüft- und Beckenprellung ausgewechselt werden musste. "Es geht ihm von Tag zu Tag besser. Mal sehen, ob es am Samstag geht", sagte Schwartz gestern. Wenn nicht, stehe Sven Müller selbstverständlich parat.

Was Müller dabei erwarten könnte, beschrieb Schwartz gestern unaufgeregt nüchtern. "Osnabrück ist eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil steht", analysierte der Trainer, was man nicht zuletzt an den erst 18 Gegentoren ablesen könne. Zudem verfüge der Tabellenführer über den ein oder anderen Entscheidungsspieler, den es "in Schach" zu halten gelte. Unschlagbar, das nur als Bemerkung am Rande, sind auch die Osnabrücker indes keineswegs, Rangerster hin oder her. Vor dem 2:0-Sieg letztes Wochenende gegen Halle gab es ein Remis gegen Preußen Münster (0:0) sowie gar eine 0:2-Heimpleite gegen Sonnenhof Großaspach.