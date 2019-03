Silberstreif am Horizont

Vor dem wichtigen Lokalderby gegen den abstiegsbedrohten TV Rottenburg (heute bereits um 17 Uhr) weiß natürlich auch Wolochin, was die Fans von seiner Mannschaft erwarten. Die Schwaben haben in Bühl noch nie gewonnen und das soll natürlich auch so bleiben. Dass der Gegner nach der unerwarteten 1:3-Niederlage gegen VCO Berlin um das sportliche Überleben kämpft und im Abstiegskampf dringend Siege braucht, stört dabei nicht.

"Wir müssen gewinnen, wir wollen den Sieg", sagt er mit Blick auf die angespannte Lage beim Gegner. "Es geht um einen Playoffplatz, da können wir uns Geschenke an den Gegner nicht erlauben." Gleichwohl erwartet Wolochin alles andere als einen Spaziergang. "Rottenburg ist gefährlich. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu ihrem Spiel finden, ansonsten wird es schwer."

Tatsächlich haben die Schwaben durchaus Qualitäten, vor allem im erst 20-jährigen Tim Grozer, dem jüngsten Spross aus der Volleyballer-Familie Grozer, einen bärenstarken Spieler auf der Außenposition, der an guten Tagen jeden Gegner in Verlegenheit bringen kann, doch Grozer ist zu sehr auf sich allein gestellt. Routinier Inder "Idi" Lima sind seine mittlerweile 40 Lebensjahre anzumerken, auch wenn der vielfache deutsche Meister und Pokalsieger noch immer über ein exzellentes Auge verfügt und stets mit dem Ball etwas anzufangen weiß.

Insgesamt, so sagt Wolochin, mache Rottenburg zu viele Fehler, vor allem in entscheidenden Situationen. "Doch das ist nicht mein Problem. Für uns geht es darum, unsere Chancen konsequent zu nutzen und drei Punkte zu holen." Seine Mannschaft sei individuell besser besetzt, nun gelte es, diesen Vorteil auch aufs Feld zu bringen. Dass Sobirov, der erst in dieser Woche wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, bei diesen Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist nebensächlich. "Akhrorjon ist noch nicht bei 100 Prozent, mehr als Kurzeinsätze werden wohl nicht drin sein." Als Motivator wird der Mittelblocker aber mit Sicherheit wieder 100 Prozent bringen. Personell besteht in der Mitte ohnehin keine große Not, da auch der in der Winterpause verpflichtete Oliver Martin wieder eingesetzt werden kann.

Nicht so gut sieht es bei Außenangreifer Jacob Arnitz aus, der sich mit einem Magen-Darm-Infekt herum plagte und nicht trainieren konnte. Doch seit auch Anton Qafarena auf der Außenposition eingesetzt wird und Corbin Balster seine Verletzungen auskuriert hat, herrscht auch auf dieser Position keine Not mehr. Bühl ist bereit für ein "närrisches" Derby am Fastnachtssamstag.