Bärenstarker Balster

Bis weit in den dritten Satz hinein fanden die Bisons zunächst gar nicht statt. Insbesondere der erste Satz dürfte das Schlechteste gewesen sein, was eine Bühler Volleyball-Mannschaft in zehn Jahren Bundesliga vor heimischem Publikum abgeliefert hat. Rottenburg wurde fast kampflos das Spiel überlassen, in der Annahme funktionierte fast nichts, der Block war nicht existent und auch in der Feldabwehr war von Siegeswille nichts zu spüren. "Vielleicht haben wir uns das zu einfach vorgestellt", räumte Balster später ein. Dass Rottenburg sogar beim VCO Berlin verloren hatte, könnte diese Einstellung noch begünstigt haben. Auch Bühls Trainer Ruben Wolochin zeigte sich erschüttert von der Vorstellung seiner Mannschaft.

"In den ersten beiden Sätzen haben wir nicht gespielt. Es war furchtbar." Immerhin schien er in der Pause vor dem dritten Satz die richtigen Worte gefunden zu haben. "Ich sagte dem Team, dass es noch nie einfach war gegen Rottenburg und dass es ohne Kampf nicht gehen wird." Doch auch zu Beginn des dritten Satzes lief bei Bühl noch nichts zusammen, Rottenburg zog schnell auf 4:0 davon und steuerte schnurstracks auf einen 3:0-Sieg zu. Wolochin stellte ein zweites Mal um und brachte für den glücklosen Anton Qafarena mit Felix Orthmann, der seinerseits im ersten Satz für Balster hatte Platz machen müssen, einen neuen Außenangreifer. Bühl stabilisierte sich langsam, holte vor allem in der Feldabwehr zunehmend die Bälle, doch bis zum 12:7 ließ sich Rottenburg nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Immerhin konnte Bühl jetzt häufiger die langen Ballwechsel für sich entscheiden. Mit hart erkämpften Punkten zur 13:12-Führung wurde der Stimmungsumschwung eingeläutet.

Die Partie war jetzt völlig offen, wobei Rottenburg meist ein oder zwei Punkte in Front lag und beim 24:22 sogar den ersten von zwei Matchbällen hatte. Doch der am Netz absolut fehlerfreie Balster blieb cool, verwertete in der Endphase des dritten Satzes fünf Angriffsbälle in Folge und riss seine Mitspieler mit. Letztlich war es zwar ein Eigenfehler der Gäste, der den Bisons den ersten Satzgewinn bescherte, doch danach ging es mit umgekehrten Vorzeichen weiter. Nun leistete sich Rottenburg die Fehler, Bühl spielte wie aus einem Guss.

"Es war unglaublich, wie wir zurückgekommen sind", freute sich Wolochin nach Spielende, vergaß aber nicht den schwachen Auftakt. "Ich freue mich über den Sieg, doch wir müssen gemeinsam analysieren, was da am Anfang los war." Zu Gerüchten, die ihn mit Friedrichshafen in Verbindung bringen, gab sich Wolochin hingegen wortkarg. Der Rekordmeister habe sich für seinen Lebenslauf interessiert, ansonsten habe es bisher keine Kontakte gegeben.