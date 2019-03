100 Titel - und kein Ende in Sicht

Als Roger Federer den nächsten Meilenstein seiner märchenhaften Tenniskarriere erreicht hatte, gewährte er einen seltenen Einblick in seine Zukunftsplanungen. Im kommenden Jahr, verkündete der Schweizer nach seinem 100. Turniersieg, werde er nach Dubai zurückkehren, um seinen Titel zu verteidigen. Die Gerüchte um eine Abschiedstour und ein baldiges Karriereende ließ Federer damit schlagartig verstummen. Warum sollte er auch ans Aufhören denken? Das 6:4, 6:4 im Finale gegen den 17 Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas war weit mehr als nur ein statistisch bedeutender Triumph. Federer revanchierte sich für die bittere Niederlage im Achtelfinale der Australian Open.

"Heute ist ein Traum wahr geworden", sagte der 37-Jährige: "Es war eine unglaubliche Woche für mich." Via Twitter erreichten ihn wenig später die Glückwünsche des großen Jimmy Connors, der mit 109 Titeln in der "ewigen" Bestenliste an der Spitze liegt. "Willkommen im ,100er Klub' - ich bin hier etwas einsam gewesen, schön endlich Gesellschaft zu haben", schrieb Connors. Die Bestmarke des US-Amerikaners, das versicherte Federer glaubhaft, treibe ihn nicht dazu an, es immer und immer wieder mit den Jungstars oder seinen Dauerrivalen Rafael Nadal und Novak Djokovic aufzunehmen. "Ich bin glücklich, wenn ich auf meinem Weg solche Meilensteine erreiche, aber ich spiele nicht, um alle Rekorde zu brechen", sagte er. Viele fehlen Federer aber nicht mehr, auf seiner "langen Reise" seit seinem ersten Titel am 4. Februar 2001 in Mailand hat er die Tenniswelt erobert.

In Dubai entzauberte er Tsitsipas, der bei Federers erstem Titel zwei Jahre alt war, mit bedingungsloser Offensive und gnadenloser Chancenverwertung. Der 20-Jährige, der ab Montag zum ersten Mal unter den Top Ten der Weltrangliste geführt wird, staunte nicht schlecht über das bisherige Lebenswerk seines Kindheitsidols. 100 Titel, "das ist doch völliger Wahnsinn", sagte Tsitsipas zu Federer, "keine Ahnung, wie du das geschafft hast." Der Hochgelobte gab die Komplimente umgehend zurück. Tennis, sagte Federer, sei mit Spielern wie Tsitsipas auch in Zukunft in guten Händen, "egal, ob ich dabei bin oder nicht". (sid)