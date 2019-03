Ende der Durststrecke

Die letzte Aktion des KSC im Drittligagipfel gegen den VfL Osnabrück fand in der vierten Minute der Nachspielzeit statt und hatte es in sich - und das nicht nur, weil Daniel Gordon an ihrem Schluss den Ball von der Linie schlagen musste, um dem KSC den 2:1-Sieg zu retten, eine Aktion, die später lange und heiß debattiert wurde, weil die einen den Ball noch auf, die anderen hingegen bereits hinter der Linie gesehen hatten.

Diese Diskussion einigermaßen leicht verhindern können hätte Sven Müller, der dazu nur die zuvor weit und hoch getretene Flanke des Osnabrückers Blacha hätte klären müssen. "Ich wollte den Ball fangen", erzählte Müller später. Dann aber sei da "ein bisschen zu viel Tumult" im Strafraum gewesen, aus dem geplanten Fangen wurde lediglich ein Abklatschen - und aus diesem in letzter Folge schließlich jener Schuss von Alvarez, den Gordon gerade noch so davon abhalten konnte, zum Ausgleichstreffer zu werden.

Es war eine Menge Glück für Müller, dass der Innenverteidiger da stand, denn gut ausgesehen hätte es nicht, hätte er am Ende eines ruhigen Nachmittags mit einem solchen Patzer in seinem ersten Spiel von Beginn an bei seiner ersten richtigen Bewährungsprobe in den ganzen 94 Minuten den Sieg noch aus den Händen gegeben - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und wahrscheinlich wäre auch Alois Schwartz dann nicht ganz so verständnisvoll mit dem Fauxpas seines Ersatzkeepers umgegangen, wie er es am Samstag getan hat. "Ihm fehlt ein wenig die Spielpraxis", war eigentlich alles, was Schwartz zur Leistung Müllers sagte.

So ist es gerade nochmal gut gegangen - für Müller im Speziellen ebenso wie für den KSC im Allgemeinen. Der 23-jährige Stellvertreter vom an einer schmerzhaften Hüft- und Beckenprellung leidenden Stammkeeper Benjamin Uphoff konnte endlich mal unter Wettkampfbedingungen zeigen, was er schon so kann und was bis auf eben diese letzte Aktion auch ganz in Ordnung war. Dem KSC wiederum blieb es erspart, in dieser Woche erklären zu müssen, warum er nun schon fünf Spiele ohne Niederlage ist, was der Stimmung rund um den Adenauerring mit ziemlicher Sicherheit nicht zuträglich gewesen wäre.

Stattdessen dürfen sie sich alle zusammen darüber freuen, mit einem endlich mal wieder richtig guten Spiel endlich mal wieder drei Punkte gewonnen zu haben - und das auch noch gegen den Tabellenführer. Selbst der ist mit drei Punkten Vorsprung nun wieder in Reichweite, Platz eins ist für den KSC also wieder möglich. Fast noch wichtiger: Der Abstand auf Platz drei (Halle) ist gleich geblieben (drei Punkte), jener auf Rang vier (Wehen) gar auf fünf Zähler angewachsen.

"Wir hatten eine kleine Durststrecke, die ist jetzt vorbei", stellte Marvin Pourié, der am Samstag Saisontreffer zwölf erzielte und damit den Weg zum Sieg ebnete, fest. Bereits am Freitag (19 Uhr) möchte der KSC das gegen den KFC Uerdingen unter Beweis stellen.