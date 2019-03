Antje Köhler geht souverän zum Titel

Nur eine kleine Gruppe von Leichtathletiksenioren des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl startete bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften und Winterwurfmeisterschaften in Halle an der Saale. Vier Medaillen waren die Ausbeute, davon gingen drei an die Geher des TV Bühlertal. Die erfolgsverwöhnten mittelbadischen Geher sorgten gleich zu Beginn der Titelkämpfe in der Sporthalle Brandberge für die besten Ergebnisse der Kreisathleten. Antje Köhler vom TV Bühlertal dominierte in der Gruppe der Frauen W 55 und älter die 3 000 Meter Bahngehen von Beginn an. Nach ihrer Disqualifikation vom Vorjahr in Erfurt konnte sie dieses Mal den strengen Augen der Gehrichter besser gefallen und kam nach 15 Runden mit einer Verwarnung in 19:04,53 Minuten souverän als neue deutsche Meisterin ins Ziel. Der Vorsprung zur Zweitplatzierten betrug fast 40 Sekunden.

Ihre beiden Vereinskameraden Denis Franke und Georg Hauger konnten jeweils die Vizemeisterschaft erringen. Franke musste in der Klasse M 50 nach 14:32,71 Minuten nur dem Breitenbrunner Steffen Meyer den Vortritt lassen, Hauger kam in M 60 nach 16:54,33 Minuten zur Silbermedaille hinter dem Vogtlander Uwe Schröter. Alfons Schwarz (Bühlertal) wurde in M 65 disqualifiziert, Gisela Theunissen (TB Gaggenau; W 75) war nicht am Start.

Für die einzige Nicht-Geher-Medaille sorgte Björn Maier vom Sportring Yburg Steinbach im 60 Meter Hürdensprint der Männer M 45. In 9,38 Sekunden fehlten ihm auf dem dritten Rang liegend nur fünf Hundertstelsekunden zur Silbermedaille. Auf der flachen 60-Meter-Strecke hatte sich Maier am Vortag in 8,09 Sekunden für das Finale qualifiziert. Dort kam er aber nicht mehr an diese Zeit heran und belegte in 8,25 Sekunden Platz sieben.

Zweimal knapp am Edelmetall schrammte Joachim Weber (Rastatter TV) bei den Männern M 60 vorbei. Zuerst belegte er über 800 Meter in 2:29,95 Minuten Platz vier, am nächsten Tag landete er auch über 400 Meter in 63,43 Sekunden auf dem undankbaren vierten Rang. Auch Adi Marxer (LAG Obere Murg) verpasste über 60 Meter Hürden M 65 knapp den begehrten Platz auf dem Treppchen. 11,55 Sekunden bedeuteten auch für ihn Platz vier. Beim Stabhochsprung wurde er mit 2,50 Meter Fünfter. Sein Vereinskamerad Diethart Reichardt belegte über 60 Meter M 75 in 10,14 Sekunden Rang acht. Beim Winterwurf im benachbarten Wurfzentrum waren keine der starken Kreisathleten am Start. (rawo)