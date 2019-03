Sieg im Kellerduell

Den Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden ist ein wichtiger Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt gelungen: Vor heimischem Publikum gewann der Tabellenvorletzte gegen den LSV Ladenburg mit 92:62.

Das Spiel im Schulzentrum West begann ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Hausherren (21:20). Der Gastgeber konnte im zweiten Viertel die Führung gar auf fünf Punkte ausbauen, so dass es mit einem 40:35 in die Pause ging. Wie in den vergangenen Wochen trumpfte der UCBB dann besonders im dritten Viertel groß auf: Nicht nur, dass die Korbjäger aus der Kurstadt in der Offensive überzeugten, dank einer starken Verteidigung ließen die Colors auch nur zwölf Punkte zu. Vor dem abschließenden Durchgang stand demnach eine 66:47-Führung zu Buche. In Anbetracht der 68:84-Hinrundenniederlage und dem resultierenden Vorteil bei einem direkten Vergleich, wollte man die 19 Punkte über die Zeit bringen. Doch auch im letzten Viertel gelang dem UCBB-Team am Ende ein souveräner 92:62 Sieg. Fünf Spielern konnten dabei zweistelligpunkten.

Mit diesem Sieg hat man trotz des vorletzten Tabellenplatzes wieder Anschluss gefunden. Obendrein ist 77:78-Niederlage in Sandhausen auch noch nicht vom Tisch, der Verein hat Protest eingelegt, weil dem UCBB im Spiel nachweislich vier Punkte nicht aufgeschrieben wurden, die zum Sieg gereicht hätten, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Entscheidung steht noch aus. In dieser Saison gibt es erstmals keine Relegation zwischen Ober- und Landesligen, was dazu führt, dass es in der Oberliga drei Absteiger geben wird und nur Platz neun sicher zum Klassenerhalt reicht. Mit einem positiven Entscheid vom Verband und noch vier ausstehenden Spielen ist vielleicht noch was möglich in Sachen Klassenerhalt. Am 16. März erwarten die Colors den USC Freiburg II.

Für UCBB spielten: Sahin Belle (17/2), Alexander Appel (17/1), Antonio Colic (12/2), Frankline Bangha (16/1), Hugo Nagy (13), Oliver Gränz (9/1), Stefan Minkov (7/1), Aleksey Petrenko (1), Dejan Bajic, Ivan Bajic, Sergis Givarkis. (red)