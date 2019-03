Gonzales steht wieder an der Platte

Am Samstag fehlen Mai, Biedermann und Kawka, dafür ist Mannschaftsführer Kresimir Vranjic erstmals in dieser Saison dabei. In der Vorrunde kassierten die Murgtäler gegen den Tabellenvierten zu Hause eine deutliche 3:9-Abfuhr. Die drei Doppelniederlagen warfen die Ottenauer gleich zum Spielstart vorentscheidend zurück. Gonzales und Mai bezwangen im vorderen Paarkreuz Timo Berger, Schweikert gewann gegen Sandro Siegmund. Die Nordbadener, die mit 18:8 Punkten das Mittelfeld anführen, traten zu den bisherigen vier Rückrundenpartien immer ersatzgeschwächt an. Nur die an Position vier und fünf gemeldeten Akteure Berger und Robin Maier bestritten alle Partien. Die Aufstellung der Gastgeber wird den Ausgang der Partie entscheiden mitbestimmen. Von einem erneuten Ausfall des Ausnahmespielers Alexander Krieger könnten die Murgtäler durchaus Profit schlagen.

Die TTF Rastatt führen mit 30:0 Punkten und einem Spielverhältnis von 120:19 souverän die Tabelle in der Frauen-Badenliga an. Am spielfreien Wochenende könnte der Rangzweite Ettlingen, der bei der abstiegsbedrohten SG Rüppurr antreten muss, mit einem Auswärtserfolg den Rückstand auf vier Punkte verkürzen. Die SG bestreitet einen Doppelspieltag und gastiert am Samstag beim TTV Kappelrodeck, der in seinem zweiten Wochenendspiel beim TV St. Georgen antreten muss. Der TTV konnte sich zuletzt mit dem 8:5-Derbysieg über den TTV Gamshurst etwas aus der Gefahrenzone befreien. Mit einem Heimsieg wären die letzten aufkeimenden Abstiegssorgen wohl endgültig aus der Welt geschafft. Die Vorrundenpartie endete 7:7. Kappelrodeck hatte sich am Ende ein Plus von 30:23 gewonnenen Sätzen herausgearbeitet, doch der Verlust von allen drei Fünfsatzspielen machte am Ende den erhofften doppelten Punktgewinn zunichte. Auf alle Fälle soll im Rückspiel mit aller Macht ein 0:2-Rückstand aus den Eingangsdoppeln verhindert werden. Mit einem Sieg über Rüppurr im Rücken könnte Kappelrodeck die zweite Partie am Sonntag in St. Georgen beruhigter angehen.

Der TTV Gamshurst verlor in der Vorrunde in St. Georgen knapp mit 6:8. Im Rückspiel will man zu Hause natürlich beide Zähler erfolgreich verteidigen. (ti)