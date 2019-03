TTF wollen Tor zur Badenliga aufstoßen Tischtennis-Verbandsliga der Männer hat sich der Tabellenführer TTF Rastatt von seinen Verfolgern etwas abgesetzt und liegt fünf Spieltage vor Saisonende mit sieben Punkten Vorsprung unangefochten auf Platz eins. Am Samstag führt nun die Reise zum abstiegsgefährdeten Team der TTG Furtwangen/Schönenbach. Beim 9:2-Vorrundenerfolg hatten die Barockstädter das Heft jederzeit in der Hand. Furtwangen verlor seine letzten vier Begegnungen und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. Mit einem erneuten Sieg könnte Rastatt das Tor zur Badenliga weit aufstoßen. In derhat sich der Tabellenführer TTF Rastatt von seinen Verfolgern etwas abgesetzt und liegt fünf Spieltage vor Saisonende mit sieben Punkten Vorsprung unangefochten auf Platz eins. Am Samstag führt nun die Reise zum abstiegsgefährdeten Team der TTG Furtwangen/Schönenbach. Beim 9:2-Vorrundenerfolg hatten die Barockstädter das Heft jederzeit in der Hand. Furtwangen verlor seine letzten vier Begegnungen und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. Mit einem erneuten Sieg könnte Rastatt das Tor zur Badenliga weit aufstoßen. Ein "Vier-Punkte-Match" bestreitet die Spvgg Ottenau II am Sonntag beim TTC GW Konstanz. Das Team vom Bodensee liegt mit nur acht Pluspunkten auf dem vorletzten Platz, hat sich aber keinesfalls aufgegeben. Gelingt Konstanz beim TTC Mühlhausen am Samstag ein Derbysieg, könnte mit einem weiteren Erfolg wieder der Anschluss ans rettende Ufer hergestellt werden. Zum Saisonauftakt feierte Ottenaus Reserve zu Hause gegen Kon-



stanz mit einem 9:5-Erfolg den ersten Zweierpack. Mit einem erneuten Sieg könnte die Spvgg ihr Punktekonto auf 16:16 Zähler ausgleichen. Der TV Bühl steht in der Frauen-Verbandsliga vor einem Doppelspieltag. In den Partien beim Tabellenzweiten SV Nollingen und am Sonntag zu Hause gegen Primus ESV Weil II kommt es knüppeldick: Beide Gegner wollen doppelt punkten. Weil kann sich mit einem Sieg vorzeitig zum Meister küren, Nollingen kann den Aufstieg in die Badenliga dann nur noch über die Relegationsrunde erreichen. Bühl ist in beiden Spielen Außenseiter. Mit dem TTC Iffezheim, dem TTV Muckenschopf und dem TTV Gamshurst pausieren am kommenden Wochenende die drei führenden Mannschaften der Landesliga. Für den TTC Rauental eröffnet sich im Heimspiel gegen den TTC Willstätt die Chance, mit einem Heimsieg den Gegner vom vierten Tabellenrang zu verdrängen. Der TTC Iffezheim kann in der Frauen-Landesliga nur noch die Vizemeisterschaft erreichen. Dazu muss aber das letzte Saisonspiel am Montagabend gegen die DJK Oberschopfheim unbedingt gewonnen werden. Oberschopfheim liegt nur einen Punkt hinter Iffezheim auf Rang drei der Tabelle und könnte bei einer Punkteteilung die Iffezheimer Mannschaft am letzten Spieltag in der Tabelle noch einholen. Die TTF Rastatt II empfangen den punktlosen Tabellenletzten TTC Friesenheim. In der Bezirksliga hat der Tabellenerste TB Bad Rotenfels den Vorletzten TTV Bühlertal zu Gast. Mit einem Heimerfolg will man in die Zielgerade zur Meisterschaft einbiegen. Ottenau III hat in der Endabrechnung noch gute Chancen auf den zweiten Platz. Dazu müssen im Gastspiel bei den TTF Rastatt II aber unbedingt beide Punkte gewonnen werden. Im zweiten Wochenendspiel empfangen die Ottenauer den TB Gaggenau. Spannung verspricht die Endphase in der Bezirksklasse: Hier dürfen sich noch fünf Mannschaften berechtigte Hoffnung auf die ersten beiden zu vergebenen Plätze machen. Die beiden spielfreien Mannschaften TTC Rauental II (21:7) und TV Bühl (20:8) bleiben auf alle Fälle auf den ersten beiden Plätzen. Der Dritte TV Neuweier könnte sich mit einem Heimsieg gegen den SV Weitenung bis auf einen Punkt an Bühl herantasten. Der TTV Au am Rhein (16:10) fand nach drei Niederlagen zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurück. Nun muss die Wende mit einem weiteren Erfolg über die TTG Bischweier bestätigt werden. Mit einem Heimsieg über den Tabellenletzten Spvgg Ottenau IV könnte der TTC Iffezheim III (14:10) den Abstieg der Murgtäler vorzeitig besiegeln und sich gleichzeitig seine Chancen auf einen vorderen Platz erhalten. (ti)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben