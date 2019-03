Das Maximale immer im Blick

Oliver Herrmann strebt immer nach dem Maximum. Egal, ob als Titelanwärter, wie etwa in der vergangenen Runde mit seinem FV Ötigheim in der Kreisliga A, oder als Aufsteiger in der laufenden Bezirksligasaison. Der FVÖ-Spielertrainer ist süchtig. Süchtig nach dem Gewinnen, süchtig nach dem süßen Geschmack des Erfolgs, süchtig nach den drei Punkten.

Für einen Liganeuling haben die Fußballer aus dem Telldorf in den bisherigen 17 Rundenpartien schon überaus fleißig gepunktet. 29 Zähler stehen bereits auf der Habenseite, Platz fünf, weit weg von irgendwelchen Abstiegsängsten, von denen ja ein Aufsteiger naturgemäß durchaus mal geplagt sein kann. Doch Herrmann, ganz seinem Credo des Maximalen folgend, sagt: "Wir haben sogar ein paar Punkte liegengelassen. Es wäre noch mehr möglich gewesen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf, keine Frage. Für einen Aufsteiger ist es aller Ehren wert."

Vor allem mit dem Rundenstart dürfte der nimmersatte Übungsleiter zufrieden gewesen sein. Vier Spiele, vier Siege - Tabellenführung. Ein blitzsauberer Auftakt! "Wir haben die Aufstiegseuphorie mitgenommen und etwa gegen Kappelrodeck (3:1) unser bestes Spiel gezeigt", sagt Herrmann, dessen Erfolgsdurst am fünften Spieltag gegen Rotenfels (1:2) erstmals nicht gestillt wurde. Doch der FVÖ zeigte sich weiter stabil und mischte in den folgenden Wochen munter in der Spitzengruppe mit.

Ein Grund für den Höhenflug: die Variabilität in der Offensive. Neben Toptorjäger Marian Dürrschnabel (zwölf Treffer) wissen auch seine Kollegen Sören Berbig (fünf), Gianfranco Riili (fünf), Matteo Sciarabba (vier), Tobias Sparka (vier) und Herrmann selbst (drei), wo sich das gegnerische Gehäuse befindet. "Wir sind dadurch für die gegnerische Abwehr sicherlich schwerer ausrechenbar. Jeder in unserer Offensive ist immer für ein Tor gut", sagt Herrmann. Doch die Offensivpower (39 Tore) ging beileibe nicht zu Lasten der Defensive. 24 Gegentreffer sind okay, wenngleich der FVÖ-Coach erklärt: "Ehrlich gesagt nehme ich lieber einen 1:0-Sieg, als ein 3:1. Ein Gegentor wurmt mich immer."

Als sich dann der goldene Spätsommer 2018 aus Mittelbaden verabschiedete, war es auch mit der Ötigheimer Hochstimmung zunächst vorbei. Was folgte, war ein ordentlicher Herbstblues. Vom elften bis zum 16. Spieltag wurden lediglich drei Remis eingefahren - zu wenig, um den Kontakt zum Spitzentrio zu wahren. "Zum Hinrundenende haben wir eine Schwächephase durchlebt, unnötig Punkte verschenkt", sagt Herrmann, der nach drei Jahren als Spielertrainer in Ötigheim aufhört, dem Verein aber als Spieler erhalten bleibt. "Wichtig war, dass wir vor der Winterpause gegen Unzhurst wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind."

Nun geht es am Sonntag nach Kappelrodeck (4. Platz, 30 Punkte) - ein richtungsweisendes Verfolgerduell, wenngleich die Vorzeichen nicht gut sind, wie der FVÖ-Trainer berichtet: "Die Vorbereitung war sehr mager. Vielleicht ist der Erfolgshunger bei dem einen oder anderen bereits etwas gestillt. Bei einer Niederlage verschwinden wir im Niemandsland." Niemandsland - eine Vokabel, die bei Herrmann eigentlich nicht existiert.