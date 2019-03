Auf den Spuren von Walz, Fritz und Grimm

Beim KSC kämpfen der seit einigen Tagen 20-jährige Hanek und der 19 Jahre alte Kircher darum, sich in der dritten Liga zu etablieren. Hanek ist ein defensiver Mittelfeldspieler mit strategischen Fähigkeiten. Kircher ein Außenverteidiger, der über enorme Offensivqualitäten verfügt. Entdeckt wurden beide vom KSC-Jugendscout Benjamin Rey bei einem Hallenturnier in Ötigheim, im zarten Alter von elf Jahren.

Hanek spielte damals beim Rastatter SC/DJK Rastatt. Das hat Familientradition: Auch Vater Johnny, 47, war beim RSC aktiv. Kirchers Papa Heiko jagte zur gleichen Zeit beim SV Au am Rhein in der Landesliga dem Ball hinterher. Kircher wohnt zwar in Elchesheim-Illingen, hat aber mehr Bezug zum SV Au. "Wenn ich auf den Sportplatz gehe, dann in Au", so Kircher. Hanek hat seine Kumpels noch in Rastatt: "Ich bin hin und wieder mal auf dem RSC-Platz, aber das wird wegen der eigenen Termine, die ich habe, immer seltener." Kircher, der 2017 sein Fachabitur an der Handelslehranstalt in Rastatt erwarb, hat "noch immer Kontakt zu Schulfreunden". Zuletzt schloss er ein FSJ ab: "Ich will nicht nur auf Fußball setzen. Ausbildung oder Studium sind wichtig. Da sind meine Eltern auch sehr dahinter."

Auch Hanek, der sein Abitur im Tulla-Gymnasium in Rastatt machte, danach ein FSJ beim KSC absolvierte, will "in naher Zukunft ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. Etwas Genaueres weiß ich nicht. Aber: Man braucht ein zweites Standbein, denn man weiß nie, was passiert. Etwas in der Hinterhand zu haben, beruhigt."

Beide wohnen noch bei den Eltern, und die sind bei jeder Partie im Wildpark dabei.

Mittelfeldmann Hanek stand gegen 1860 München erstmals in der Startelf und war "einigermaßen zufrieden. Ich bin sehr selbstkritisch, versuche zu entdecken, was besser geht. Aber für ein Startelfdebüt war es in Ordnung." Er agierte abgeklärt. Nach einem Fehlpass: kurzes Kopfschütteln - dann erkämpfte er den Ball sofort wieder zurück. Auch Kircher war mit seinem ersten Auftritt in der Anfangsformation - beim 0:0 in Unterhaching - zufrieden. "Ich war nervös. Defensiv war's gut, offensiv war's etwas wenig. Im Großen und Ganzen war es gut. Aber: ich hatte wenig Aktionen nach vorne."

So richtig rund läuft es für das Duo in Sachen Einsatzzeiten beim KSC noch nicht. Das belegen die Zahlen. Kircher: drei Einsätze, 102 Minuten. Hanek: sechs Einsätze, 138 Minuten. Beim heutigen Duell in Uerdingen gehört Kircher zum Kader, Hanek musste passen. Nach der Partie in Lotte verletzte er sich im Training im Adduktorenbereich und ist noch nicht wieder restlos fit.

Trotz dieser eher mageren Bilanz fühlen sich beide gerecht behandelt. Das Credo von Trainer Alois Schwartz, arrivierten Spielern immer Vertrauen zu geben, wenig zu ändern, ist für die Badener von Nachteil. Beide haben dennoch Verständnis. Hanek sagt: "Das ist alles nachvollziehbar." Kircher ergänzt: "Kein Trainer der Welt würde ein so erfolgreiches Team wechseln. Auch wenn ich aufstellen sollte, würde ich bei einer Mannschaft, die so viele Spiele in Folge gut gespielt hat, nichts ändern."

Der Coach bestätigt den Eigengewächsen "eine gute Entwicklung", auch im körperlichen Bereich. "Daran arbeiten wir. Wir wissen, dass man das braucht", sagt Hanek. Damian Roßbach, der Kircher den Platz als Linksverteidiger wegnimmt, versteht die Beiden: "Der Konkurrenzkampf lebt, das ist eben so. Aber das ist eine Situation, die ich kenne, als ich im gleichen Alter war. Als Tim für mich wegen meiner Gelbsperre zum Einsatz kam, hat er es sehr gut gemacht. Beide sind gute Jungs, die sich körperlich gut entwickelten. Sie sind seit Sommer gefühlt jeden Tag im Kraftraum. Sie sind stabiler und so auch besser im Zweikampf geworden. Sie entwickeln sich von Woche zu Woche besser."

Die Einschätzung von Trainer Schwartz ist grundsätzlich positiv: "Der Männerfußball ist eine andere Hausnummer als die U 19, das hat man bei beiden gemerkt. Sie hatten anfangs körperlich Probleme, haben sich aber adaptiert. Da hat Janis im Moment den etwas größeren Schritt gemacht. Er ist etwas lauter, Tim ist ein sehr introvertierter Mensch, er muss mehr Emotionen zeigen. Er ist ein guter Fußballer, klaut viele Bälle, kann ein Spiel lesen. Mehr Leidenschaft wäre gut. Janis ist frecher!"

Für die restlichen Saisonspiele hoffen die beiden Mittelbadener auf weitere Einsatzzeiten. "Noch das eine oder andere Spiel von Anfang an - das wäre cool", sagt Kircher. Hanek sieht das "wie Tim. Wir wollen spielen, wünschen aber den Kollegen Erfolg. Wir sind Mannschaftssportler, da zählt das Team, nicht der Einzelne."

Noch ist das mittelbadische Duo zurückhaltend, vor allem abseits des Platzes sind die beiden mehr Leisetreter als Lautsprecher. Dennoch: Die ersten Schritte im Profigeschäft haben Janis Hanek und Tim Kircher erfolgreich absolviert - so wie einst ihre Vorgänger Matthias Fritz, Adnan Kevric oder Marco Grimm.