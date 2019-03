Taktische Neuausrichtung

Furtwangen

TTF: Tor weit aufstoßen Furtwangen (red) - Mit einem Sieg gegen das Kellerkind TTG Furtwangen/Schönenbach wollen die TTF Rastatt in der Tischtennis-Verbandsliga das Tor zur Badenliga aufstoßen. Ein "Vier-Punkte-Match" bestreitet die Spvgg Ottenau II am Sonntag beim TTC GW Konstanz (Foto: av). » Weitersagen (red) - Mit einem Sieg gegen das Kellerkind TTG Furtwangen/Schönenbach wollen die TTF Rastatt in der Tischtennis-Verbandsliga das Tor zur Badenliga aufstoßen. Ein "Vier-Punkte-Match" bestreitet die Spvgg Ottenau II am Sonntag beim TTC GW Konstanz (Foto: av). » - Mehr

Halle

DM-Titel für Geherin Köhler Halle (red) - Geherin Antje Köhler vom TV Bühlertal hat bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Halle an der Saale in der Altersklasse W55 über 3000 Meter die Goldmedaille gewonnen. Weiteres Edelmetall gab es für Denis Franke, Georg Hauger und Björn Maier (Foto: av). » Weitersagen (red) - Geherin Antje Köhler vom TV Bühlertal hat bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Halle an der Saale in der Altersklasse W55 über 3000 Meter die Goldmedaille gewonnen. Weiteres Edelmetall gab es für Denis Franke, Georg Hauger und Björn Maier (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Ranglistenturnier der Jugend Rastatt (red) - Beim Tischtennis-Endranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt kämpften 90 Jugendspieler - 34 Mädchen und 56 Jungen in 15 Gruppen - aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden um den Ranglistensieg (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Beim Tischtennis-Endranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt kämpften 90 Jugendspieler - 34 Mädchen und 56 Jungen in 15 Gruppen - aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden um den Ranglistensieg (Foto: dpa). » - Mehr

Ottersweier

FVO mitten im Aufstiegsrennen Ottersweier (rap) - Der Aufsteiger FV Ottersweier hat sein Ziel in der Fußball-Bezirksliga verfehlt. So viel steht bereits fest. Vor der Runde gab Trainer Christian Coratella den Klassenhalt als Ziel aus. 17 Spieltage später befindet man sich stattdessen mitten im Meisterschaftsrennen (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Der Aufsteiger FV Ottersweier hat sein Ziel in der Fußball-Bezirksliga verfehlt. So viel steht bereits fest. Vor der Runde gab Trainer Christian Coratella den Klassenhalt als Ziel aus. 17 Spieltage später befindet man sich stattdessen mitten im Meisterschaftsrennen (Foto: toto). » - Mehr