Derbys im Doppelpack

"Ich freue mich richtig drauf", betont Phönix-Coach Kalman Fenyö angesichts der abendlichen Aufgabe in der schmucken Bühler Großsporthalle. Auch für sein Gegenüber Markus Ullrich ist die Partie "ein echtes Highlight". Ansonsten die Stimmung im Rebland nicht wirklich prickelnd. Das liegt zum einen freilich an der prekären Tabellensituation, denn mit acht Pluspunkten ist die SG in akuter Abstiegsgefahr. Das Problem dabei: Noch scheint die Mannschaft die Brisanz der eigenen Lage noch nicht so richtig verstanden zu haben. Zumindest haben zuletzt nicht nur die Ergebnisse nicht gestimmt, auch mit der Einstellung seines Teams konnte der scheidende Trainer nicht zufrieden sein: "Das funktioniert so nicht", lautete Ullrichs Urteil nach der jüngsten 35:39-Niederlage in Oberkirch: "Wir haben quasi ohne Abwehr gespielt."

Auch ans Hinspiel hat man bei der SG nicht die allerbesten Erinnerungen, schließlich ging die Partie in der Fremersberghalle mit 23:30 verloren, wobei die Blau-Gelben damals von Valliere Kirschner regelrecht plattgewalzt wurden. Den Sinzheimer wollen die Hausherren heute "weit vor dem Tor aufnehmen. Ihn müssen wir früh in den Griff kriegen", so Ullrich, der deutlich mehr "Elan" und "eine andere Einstellung" fordert. Philipp Huck wird heute fehlen, der Einsatz von Lukas Krumbacher ist fraglich. Trotz der besseren Ausgangsposition - Phönix rangiert mit 16 Pluspunkten auf Platz zehn - und des klaren Sieges im Hinspiel erwartet derweil Sinzheims Trainer Fenyö "ein offenes Spiel. Wir sind gewarnt". Damit spielt er auf die Partie von vor einem Jahr an, in der die Rebland-SG schon vermeintlich aussichtslos zurücklag und am Ende vor heimischem Publikum doch noch triumphierte.

Spannend dürfte auch die Partie morgen in Muggensturm werden, zumindest erwartet auch Mike Reichenberger "ein offenes Spiel". Der Helmlinger Teammanager sah seinen TuS beim Sieg gegen die HSG Ortenau formverbessert, gänzlich in der Spur sei man aber noch nicht: "Muggensturm ist auf jeden Fall in der Favoritenrolle". Immerhin: Personell kann der TuS aus dem Vollen schöpfen. Das gilt für den Gastgeber schon seit einigen Wochen in keinster Weise. Ricardo Hörth und Fabian Grieb fallen nach wie vor aus, obendrein wurde MuKu-Spielertrainer Benny Hofmann nach seinem verbalen Protest gegenüber den Schiedsrichter bei der Niederlage beim Tabellenführer Hofweier (Hofmann: "Das darf mir nicht passieren.") für zwei Spiele gesperrt.

Dennoch ist man im MuKu-Lager guten Mutes, schließlich hat man von den fünf Partien 2019 vier gewonnen. Mit einem fünften Sieg könnte die SG mit dann 22 Pluspunkten den TuS (21) in der Tabelle überholen und auf Platz fünf klettern.

"Das werden wir auf jeden Fall versuchen", sagt Spielertrainer Hofmann, der besonders Tomasz Pomiankiewicz an die Kette legen will. Der TuS-Routinier war mit zehn Toren der überragende Mann beim Hinspielsieg der Helmlinger.