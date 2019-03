Wolochin fordert Aggressivität

"Wir haben das genau analysiert und hoffen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Wir müssen mit Aggressivität ins Spiel gehen", und dürfe nicht wie gegen Rottenburg mit halber Kraft auf Punktejagd gehen.

Mit Düren kommt heute allerdings eine Mannschaft in die Großsporthalle, die bei allen Gegnern neben der guten Feldabwehr vor allem wegen der Qualität ihrer Aufschläge gefürchtet ist. Vor allem der Deutsch-Chilene Sebastian Gevert, der mit bisher 36 direkten Aufschlagpunkten die Rangliste anführt und zudem zweitbester Punktesammler der Liga ist, kann einen gegnerischen Annahmeriegel sprichwörtlich zerpflücken. Selbst Meister Berlin und Friedrichshafen bekamen diese Qualitäten der Dürener schon zu spüren.

Für die Bisons, die seit der Verletzung von Libero Tomas Ruiz meist nur zwei Spieler in der Annahme stehen haben, ist dies natürlich ein erheblicher Nachteil. Hinzu kommt, dass Düren in Bühl eigentlich gewinnen muss, um den fünften Tabellenplatz bis zum Ende der Hauptrunde verteidigen zu können. Wobei das Team aus der Nordeifel seit Wochen mit dem Handicap leben muss, dass Trainer Stefan Falter wegen Rücken-Problemen, die Mitte Februar eine Operation nach sich zogen, das Training nicht mehr leiten kann. Am vergangenen Spieltag wurde dessen ungeachtet aber Champions-League-Teilnehmer Frankfurt mit 3:0 geschlagen. Zuspieler Tomas Kocian, der in der Saison 2013/14 das Bühler Trikot trug, gelang es immer wieder, seine Angreifer optimal einzusetzen.

"Wir werden sehr hart arbeiten müssen, um unsere Chancen zu bekommen", nimmt Wolochin im Vorfeld des Spiels seine Mannschaft deshalb in die Pflicht und ist froh, dass Außenangreifer Corbin Balster gegen Rottenburg endlich wieder an jene Leistungen anknüpfen konnte, die ihn in der vergangenen Saison zum Stammspieler machten. "Er hatte mit vielen kleinen Verletzungen zu kämpfen, seit einigen Wochen läuft es bei ihm aber wieder deutlich besser."

Hinzu kommt natürlich, dass die Bühler Bank inzwischen wieder mehr Wechseloptionen hat, zu denen auch Mittelblocker Akhrorjon Sobirov zählt. Ob alle Mann aber heute auch an Bord sein werden, war während der Woche nicht ganz klar, denn krankheitsbedingt gab es immer wieder Lücken im Training. "Ich hoffe, am Samstag alle unsere Spieler auf dem Feld zu sehen", gab sich Wolochin aber gewohnt optimistisch. Zuspieler Stefan Thiel hofft zudem auf das heimische Publikum, mit dessen Unterstützung sowohl gegen die Netzhoppers wie auch gegen Rottenburg gelang, einen 0:2-Rückstand noch zu drehen. "Zu Hause sind wir stark und werden alles geben, um weitere wichtige Punkte für die Playoffs zu holen", so der Coach.