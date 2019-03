Auch erkältet gut genug für Bronze

Ruhpolding



Gelungene Rückkehr Ruhpolding (red) - Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist in ihrem ersten Weltcuprennen in diesem Jahr in Ruhpolding als beste Deutsche auf Platz neun gelaufen. Im Rennen der Männer lief Weltmeister Benedikt Doll als bester Deutscher auf Platz drei (Foto: AP).