45 Minuten wie im Rausch

Als Schiedsrichter Philipp Becker nach 45 Minuten schließlich zur Pause blies, hatten die Schwarz-Blauen bereits vier Volltreffer zu Weg gebracht, die lethargisch wirkenden Gäste blieben dagegen bis auf eine dicke Möglichkeit durch Stürmer Martin Weschle harmlos. "Ich muss meiner Mannschaft zu den ersten 45 Minuten gratulieren. Das war Fußball, wie ich ihn sehen will - agil, aggressiv, schnell. Wir hätten in der ersten Halbzeit auch sechs oder sieben Tore erzielen können", sagte ein strahlender 08-Trainer Matthias Frieböse des neuen Tabellenfünften. Gästecoach Oliver Dewes war dagegen restlos bedient: "Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Nach der Pause haben wir zumindest Moral gezeigt. Wenn das zweite Tor fällt, wäre vielleicht noch was gegangen."

Lediglich in den Minuten nach der Kuppenheimer Führung erspielte sich der SCL ein leichtes Übergewicht, doch allein der SV 08 brachte sich selbst in die Bredouille: Einen Rückpass zu Torwart Max Bachmaier an die Strafraumkante traf dieser nicht richtig, der Ball landete halbhoch bei 08-Verteidiger Denis Smuda, der jedoch nur den heranstürmenden Weschle traf. Der Ball kullerte Richtung Gehäuse, Weschle sprintete hinterher, doch Bachmaier fischte den Nachschuss reaktionsschnell aus dem kurzen Eck (12.).

Nach der Schrecksekunde übernahmen die Wörtelkicker wieder das Spielgeschehen - und wie: Der SV 08 war schlicht handlungsschneller, lauffreudiger und ballsicherer. Zunächst zielte der äußert agile und wieselflinke Steven Herbote nach herrlichem Zuspiel von Taktgeber Weisgerber aus zehn Metern noch über das Tor (22.). Drei Minuten später machte es Marek Balzer dann besser: Flügelflitzer Simon Götz zog mit Geschwindigkeit nach innen, steckte auf den Offensivakteur durch, der mit einem trockenen Flachschuss SC-Keeper Jonas Witt keine Chance ließ. Spätestens jetzt spielten sich die Knöpflestädter in einen Rausch - und zeigten sich in Person von Weisgerber auch als Meister des ruhenden Balls. Der 08-Mittelfeldspieler zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern butterweich über die SC-Mauer in den Giebel (28.). Verpasste Balzer im Anschluss seinen zweiten Treffer, als er eine Götz-Hereingabe über das Tor bugsierte, sorgte Herbote für das i-Tüpfelchen der ersten Hälfte. Einen zu kurz geratener Abschlag nahm Balzer gedankenschnell an und fand mit einem Zuckerpass durch die SC-Defensive, die ihren Namen in den ersten 45 Minuten wahrlich nicht verdient hatte, Herbote, der eiskalt blieb und zum 4:0 einnetzte.

Die Messe war gelesen, der SV 08 schaltete nach der Pause mehrere Gänge runter. So kam der SC durch Ousman Bojang zumindest noch zum Ehrentreffer (63.). Der Rest war Schaulaufen und Warten auf den Schlusspfiff - durchaus verständlich nach einer solch rauschhaften ersten Halbzeit.

SV 08 Kuppenheim: Bachmaier - Otto, Karamehmedovic, Smuda, Radke - Weisgerber, Tran (46. Karadogan) - Götz, Herbote (84. Engel) - Balzer (81. Saddedine), Grünbacher (81. Tasli).

SC Lahr: Witt - Prieto (81. Neumaier), Witt, Burgert, Kerellaj (46. Makaya) - Gürsoy (46. Wirth), Gueddin - Bojang, Fries, Bulgakov (46. Kehloufi) - Weschle.

Schiedsrichter: Philipp Becker (Wietze) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Karamehmedovic (5.), 2:0 Balzer (25.), 3:0 Weisgerber (28.), 4:0 Herbote (39.), 4:1 Bojang (63.) - Gelbe Karten: Tran, Engel, Smuda - Gürsoy, Witt, Gueddin, Wirth - Beste Spieler: Weisgerber, Balzer - Fries, Bojang.