Gelungener Saisonstart der Gaggenauer Kunstturner

Der Auftakt in die badische Turnliga verlief für die Kunstturner des TB Gaggenau erfolgreich. Die Murgtäler empfingen zum Landesligaderby den Aufsteiger TV Bühl II in der heimischen Hans-Thoma-Halle. An die sechs olympischen Geräte gingen Leon Götz, Quirin Warth, Georg Nikitin, Felix Merkel, Carsten Kaufmann, Louis Binz, Nikolas Weber, Maik und Kai Heberle. Die knapp 100 Zuschauer sahen einen spannenden Wettkampf, denn denkbar knapp ging es schon am ersten Gerät, dem Boden, zu. Gerade einmal 1,5 Zehntelpunkte trennten beide Teams. Der TV Bühl konnte die ersten Gerätepunkte entführen und gewann mit 44,5:44,35. Wettkampfentscheidend war das zweite Gerät - das Pauschenpferd. Hier konnten alle Benzstädter überzeugen und brachten ihre Kür ohne Abzug nach Hause. Die Turner aus Bühl hatten am "Zittergerät" ihre Schwierigkeiten und verloren deutlich an Boden. Maik Heberle erturnte mit 10,95 Punkten die Tageshöchstwertung. Mit 40,80:23,65 Punkte war der Vorsprung von 17 Punkte nach dem zweiten Gerät schon nahezu uneinholbar. Auch die Ringe konnte der TBG mit 42,60:41,45 Punkte für sich entscheiden. Georg Nikitin (11,10) und Louis Binz (11,75) trugen mit ihren anspruchsvollen Übungen maßgeblich zum Geräteerfolg bei. Mit 43,80:42,65 Punkte konnten die Gaggenauer den Sprung gewinnen. Die Konzentration und Spannung verlor der TBG dann am vorletzten Gerät, dem Barren, den der TV Bühl verdient mit 45,00:43,05 für sich entscheiden konnte. Besser lief es dann am Reck: Nikolas Weber erhielt für seine saubere Kür die Tageshöchstwertung (11,0 Punkte). Mit 41,45:16,15 Punkte fiel das Geräteergebnis sehr deutlich aus. Mit 256,00:213,35 Punkte und 8:4 Gerätepunkte feierten die Gaggenauer einen nahezu perfekten Einstand. Louis Binz war mit 65,8 Punkte bester Einzelturner des Tages. (red)

