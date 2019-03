United vor Brust, Gießen im Blick

"Wir müssen punkten", sagt Wolochin und hat dabei natürlich vor allem das Spiel in Giesen im Blick, doch auch heute, gegen den hohen Favoriten Frankfurt, rechnet sich Bühls Trainer durchaus etwas aus. Die Hessen hatten sich von der langsam zu Ende gehenden Saison sicherlich mehr erwartet. Nur elf Siege und bereits acht Niederlagen stehen für den Vorjahresdritten in der Bilanz und genau das ist es, woraus Wolochin seine Zuversicht zieht. "Frankfurt hat eine super Mannschaft, doch manchmal fehlt ihnen die Konstanz und genau das müssen wir nutzen." So ähnlich wie gegen Düren, als die Bisons nach dem 0:2-Rückstand ein starkes Comeback feierten und sich völlig verdient einen Punkt geholt. Ob das gegen die United Volleys aus Frankfurt wiederholt werden kann ist offen, doch immerhin haben die Hessen von ihren letzten fünf Ligaspielen vier verloren. Darunter die Spiele in Herrsching und Düren. Zuletzt stürzte die Mannschaft von Trainer Stelio DeRocco aber mit einem viel beachteten Auswärtssieg in Innsbruck den bisherigen Tabellenführer Haching vom Thron.

"Das war ein Spiel, das wir wirklich gebraucht haben", jubelte DeRocco anschließend, der Glaube an die eigene Stärke sei zurück. Frankfurt ist zurück im Kampf um den wichtigen 5. Platz am Ende der Hauptrunde und könnte auf diese Weise den drei Erstplatzierten in der Tabelle zunächst aus dem Wege gehen. Statt gegen Berlin, Friedrichshafen oder Haching ginge es dann zum Playoffstart gegen Lüneburg, mehr Motivation braucht die Mannschaft vor dem heutigen Auswärtsspiel in Bühl offensichtlich nicht. "Wir wollen diesen Aufwind nutzen, um unserer Bestform einen weiteren Schritt näher zu kommen", hat Frankfurts Kapitän Sebastian Schwarz die Richtung vorgegeben.

Bei Bühl gibt man sich derweil eher zurückhaltend. Wolochin freut sich, dass Anton Qafarena wieder zur Verfügung, dafür fehlten zu Wochenbeginn aber Bruno Lima und Jake Arnitz wegen leichter Erkrankung beim Training.

"Es war eine schwierige Situation in dieser Woche, eigentlich wollten wir Spielformen einüben, doch dann waren hierfür nicht genügend Spieler im Training." So konnte auch Corbin Balster noch nicht wieder voll ins Training einsteigen und muss im Spiel gegen Frankfurt wahrscheinlich geschont werden. "Wir werden bei ihm kein Risiko eingehen", sagt Wolochin, wohl auch mit Blick auf das entscheidende Auswärtsspiel in Giesen. Offizielle spielt das Gastspiel beim Aufsteiger, der bis auf drei Punkte an Bühl heran gekommen ist, natürlich noch keine Rolle. "Wir müssen uns zunächst voll und ganz auf das Spiel gegen Frankfurt fokussieren, aber natürlich können wir alle die Tabelle lesen."