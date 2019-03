Gäste aus Kirchheim werden Favoritenrolle gerecht

Zum Start in die neue Saison in der Kunstturn-Oberliga gastierte am vergangenen Wochenende die SG Kirchheim beim TV Iffezheim. Dabei wurden die Gäste aus dem Heidelberger Stadtteil ihrer Favoritenrolle wie erwartet gerecht. Mit 17:47 Scorepunkten und dem Gewinn von zwei der sechs Gerätewertungen hatte der TV Iffezheim dabei das Nachsehen.

Das lag unter anderem auch daran, dass der TVI in diesem Jahr wieder mit erheblichem Verletzungspech zu kämpfen hat. Leistungsträger Jan Anselm sowie Gerätespezialist Lukas Austen fallen die gesamte Runde aus. Hinzu kommt, dass Michael Müller berufsbedingt an einigen Wochenenden verhindert ist, wodurch der TVI-Kader merklich dezimiert ist. Den Kern der Mannschaft bilden die Allrounder Dominik Adler, Cornelius Müller, Jan Ruf und Müller, die durch die Gerätespezialisten Jan Flöck, Fabian Rauber, Severin Fritz und Tobias Mauck ergänzt werden. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft ist im Vergleich zu den übrigen Teams eher fortgeschritten, was jedoch nur auf den ersten Blick von Nachteil ist, da die Turner auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können.

SG setzt am Boden





ein Ausrufezeichen



Gleich zu Beginn der Ligarunde traf Iffezheim gegen die SG auf einen der Favoriten auf den Gesamtsieg. Klar dominierend startete Kirchheim am Boden mit 11:0 Punkten und setzte damit gleich ein Ausrufezeichen. Am Seitpferd war die SG nur leicht im Vorteil: Iffezheim kam recht stabil durch die Übungen, wodurch der Gerätesieg nur mit 7:4 Punkten an die Gäste aus Heidelberg ging.

Bei den Ringen und am Sprung zeigte sich die Dominanz der Gäste. Beim 13:0 und 6:0 für die SG an den beiden Geräten konnte Iffezheim nichts entgegensetzen. Aufgrund des komfortablen Vorsprungs schlichen sich bei den Gästen nun leichte Unsicher heiten ein, wodurch die letzten beiden Gerätewertungen überraschend knapp an den TVI gingen. Tobias Mauck kommentierte die Leistung der Mannschaft folgendermaßen: "Wir wussten, dass die SG Kirchheim gleich zu Beginn der Runde ein harter Brocken wird. Wir sind überrascht und glücklich, dass es uns gelungen ist, zwei Gerätesiege für uns zu verbuchen".

Am Wochenende reist der TV Iffezheim zum TV Mannheim-Neckarau, der in den vergangenen Jahren seine Stellung im Oberhaus der badischen Turnligen behauptet hat. Wenn es deb Turnern aus dem Renndorf gelingt, die Übungen noch weiter zu stabilisieren, könnte sich der Wettkampf in Mannheim zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen entwickeln. (red)