"So stark wie der FC Bayern"

Für die Führung sorgte Velimir Kre sovic, der einmal mehr seinem Ruf als Angreifer mit direktem Zug zum Matt gerecht wurde. Trotz der schwarzen Steine überrollte er seinen Kontrahenten in nur 18 Zügen. Etwas länger brauchten Jochen Klumpp und Zeyneb Abbassi, die jedoch ebenfalls überzeugend agierten. Jannik Lorenz vollstreckte mit seinem vierten Sieg in Folge zum 4:0. Für die Entscheidung sorgte Hartmut Metz in einer aufregenden Partie. Hubert Schuh selbst schloss dann zur "Bayern"-Höhe auf durch das 6:0. Der ehemalige Bundesligaspieler bezwang an Position drei den starken Franzosen Fabian Daeschler. Ganz so optimal wie für die Fußballer aus München lief es dann aber doch nicht für die Kuppenheimer: Ihr Kantersieg war anders als beim FC Bayern zu wenig, um an die Tabellenspitze zu klettern. Mit 9:5 Punkten ist die Rochade nun immerhin Vierter.

Weniger erfreulich verlief der siebte Spieltag für das Landesliga-Team. Im Kellerduell unterlag die zweite Mannschaft Ettenheim mit 3,5:4,5 und steht als Absteiger fest. Der Gast weist nun fünf Pluspunkte auf, Kuppenheim II weiterhin keinen. Die großen Personalsorgen verhinderten in dieser Saison, dass sich die Reserve im Mittelfeld hält. Den Erfolgen von Alexander Wist, Daniel Scheuermann und Gerhard Gorges stehen vier Niederlagen gegenüber: Alexander Hatz, Hussain Chaltchi, Jürgen Biskup und Rolf Hoppenworth mussten ihren Kontrahenten gratulieren. Kapitän Michael Lorenz remisierte.

Chancen auf





Klassenerhalt intakt



Das dritte Oktett trennte sich in der Bezirksklasse vom SC Rastatt II 4:4. Am ersten und letzten Brett setzten sich Waldemar Schlangen und Axel Aschenberg durch. Während Nachwuchshoffnung Louis Wunsch den dritten Erfolg einheimste, unterlagen mit Rouven Wieser und Zoltan Maki zwei weitere Talente. Zudem hatte Jan Prok das Nachsehen. Den wichtigen Punkt hielten Sascha Schmidt und Konstantin Scheuermann mit ihren Unentschieden an den vorderen Brettern fest. Durch einen Sieg hätte Kuppenheim die Plätze mit Rastatt II (6:8) tauschen können. So bleibt das Team mit 4:10 Zählern Tabellenneunter in der Zehnerliga. Die Chancen auf den Klassenerhalt bleiben intakt, steht doch noch das Match gegen Schlusslicht Iffezheim II (1:13) aus. (ham)