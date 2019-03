Schwerstarbeit für die Spvgg Ottenau

In der Tischtennis-Badenliga der Männer empfängt die Spvgg Ottenau am Samstag um 18.30 Uhr den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen. Im Hinspiel traten die Murgtäler ersatzgeschwächt an und unterlagen den Nordbadenern vom Ergebnis her deutlich mit 2:9. Vier der neun verlorenen Spiele wurden jedoch erst im Entscheidungssatz abgegeben.

In der Aufstellung Abhishek Yadav, Lukas Mai, Tobias Walch, Andrè Schweikert, Aaron Kawka und Kresimir Vranjic, also ohne die Nummer zwei Eduardo Gonzales, will man dem Spitzenreiter wieder ein heißes Gefecht liefern. Kleinsteinbach/Singen trat zu den ersten vier Rückrundenspielen ohne seine beiden Topspieler Dejan Dujakovic und Birdie Boro an und entschied dennoch alle Partien klar für sich. Hier sind auf Ottenauer Seite Yadav und Mai gefordert, um dem Gegner die Aufgabe so schwer wie möglich zu machen. Mit einem Erfolg im Murgtal will Kleinsteinbach/Singen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen. In den beiden Heimspielen in der kommenden Woche gegen die direkten Verfolger TTSF Hohberg und dem SV Niklashausen dürfte dann wohl eine Vorentscheidung im Meisterrennen fallen. Auch für Ottenau steht dann mit dem Heimspiel gegen den ESV Weil ein wichtiges Spiel auf dem Plan. Mit einem Erfolg im Derby wäre dann der Klassenverbleib in trockenen Tüchern.

Nur eine Partie findet am Wochenende in der Frauen- Badenliga statt. Der TTV Gamshurst (12:16) gastiert beim VSV Büchig (14:16) und könnte mit einem Revancheerfolg in dem richtungsweisenden Match den Gegner in der Tabelle von der fünften Position verdrängen. Bei einer Niederlage müsste Gamshurst sein Hauptaugenmerk wieder Richtung Abstiegszone richten. (ti)