Leichte Aufgabe für den TV Bühl

Die zweite Mannschaft des ESV Weil sicherte sich am vergangenen Spieltag mit dem knappen 8:6-Erfolg beim TV Bühl die Meisterschaft in der Frauen-Verbandsliga. Mit einem Auswärtserfolg beim punktlosen Schlusslicht TTC Freiburg kann sich Bühl nun auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Im Vorrundenspiel wurde dem Gegner eine 8:0-Höchststrafe auferlegt.

In der Landesliga liegen der TTV Muckenschopf (22:4) und der TTV Gamshurst (21:5) hinter dem Spitzenreiter TTC Iffezheim (23:3) in Lauerstellung. Am Wochenende kann sich der spielfreie Primus genüsslich zurücklehnen und den Verlauf des Bezirksderbys zwischen den beiden hartnäckigsten Verfolgern beobachten. In der Vorrunde hatte sich Gamshurst mit einem 9:5-Erfolg beide Punkte gekrallt. Der TTC Rauental ist derweil in der Rückrunde noch ohne Niederlage. Mit einem Heimsieg gegen den TTC Altdorf können die Barockstädter am kommenden Spieltag am spielfreien TTC Willstätt vorbeiziehen. Beim 9:4-Vorrundenerfolg konnte Altdorf nur bis zum 4:4-Zwischenstand mithalten, ehe Rauental dem überforderten Gegner unaufhaltsam davonzog.

Tabellenführer TB Bad Rotenfels kann in der Bezirksliga mit einem Heimsieg über Schlusslicht TTV Kappelrodeck den Vorsprung auf den spielfreien TV Weisenbach auf sechs Punkte ausbauen. Geht Kappelrodeck am Doppelspieltag auch im zweiten Match beim TV Gernsbach leer aus, wäre der Abstieg vorzeitig besiegelt. Im Kampf um Platz zwei mischt Aufsteiger TB Sinzheim noch kräftig mit. Mit zwei Punkten aus dem Heimspiel gegen den Rastatter TTC könnte Sinzheim Weisenbach bis auf einen Zähler auf die Pelle rücken. In einem Mittelfeldduell treffen die beiden Reserveteams des TTC Iffezheim und der TTF Rastatt aufeinander. Mit einem Heimerfolg könnte Iffezheim nach Pluspunkten mit dem Gegner gleichziehen. Der TB Gaggenau liegt mit 13 Punkten jenseits von Gut und Böse. Gegen den Vorletzten TTV Bühlertal sollen im Heimspiel beide Zähler verteidigt werden.

In der Bezirksklasse sind am Wochenende die vier erstplatzierten Mannschaften unter sich. Spitzenreiter TTC Rauental II (21:7) empfängt Herbstmeister TTV Au am Rhein (18:10). Um nochmals in die Entscheidung um den Meistertitel eingreifen zu können, wäre für den Gast schon eine Punkteteilung zu wenig. Im zweiten Gipfeltreffen hat der Tabellendritte TV Neuweier (19:9) gegen den zweitplatzierten TV Bühl (20:8) Heimvorteil. Wer verschafft sich hier die bessere Ausgangsbasis? Auch der TTC Iffezheim III (14:10) darf noch nicht ganz abgeschrieben werden. Die beiden Partien beim TV Lichtental und gegen die TTG Bischweier müssen dann aber erfolgreich beendet werden. Abstiegskampf pur heißt es für den TB Bad Rotenfels II. Zunächst steht das Murgtalderby bei Ottenau IV auf dem Plan. Im zweiten Match kommt es zu Hause gegen Lichtental zu einer vorentscheidenden Partie. Die Kurstädter (8:18) liegen auf dem vorletzten Rang, die Murgtäler (10:20) sind auf dem drittletzten Platz in unmittelbarer Reichweite. (ti)