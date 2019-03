Überraschender Fakt: TVS ist spitze

Gaggenau

Spvgg: Ligaprimus zu Gast Gaggenau (red) - In der Tischtennis-Badenliga bekommt es die Spvgg Ottenau am Samstag mit dem dicksten Brocken zu tun. Die Murgtäler haben den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen zu Gast. In der Vorrunde hatte die ersatzgeschwächte Spvgg mit 2:9 das Nachsehen (Foto: av). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Badenliga bekommt es die Spvgg Ottenau am Samstag mit dem dicksten Brocken zu tun. Die Murgtäler haben den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen zu Gast. In der Vorrunde hatte die ersatzgeschwächte Spvgg mit 2:9 das Nachsehen (Foto: av). » - Mehr

Rebensburg Zweite in der Abfahrt Soldeu (dpa) - Viktoria Rebensburg (Foto: dpa) wurde beim Weltcup-Finale in Andorra Zweite in der Abfahrt. Den ersten Sieg ihrer Karriere in der alpinen Königsdisziplin verpasste die 29-Jährige um nur drei Hundertstelsekunden, die sie langsamer war als Mirjam Puchner aus Österreich. » Weitersagen (dpa) - Viktoria Rebensburg (Foto: dpa) wurde beim Weltcup-Finale in Andorra Zweite in der Abfahrt. Den ersten Sieg ihrer Karriere in der alpinen Königsdisziplin verpasste die 29-Jährige um nur drei Hundertstelsekunden, die sie langsamer war als Mirjam Puchner aus Österreich. » - Mehr

Kürzere Distanzen für Dohmann Baden-Baden (red) - Der internationale Leichtathletik-Verband hat beschlossen die Geherstrecken zu verkürzen. Aus 50 Kilometer sollen 30 werden, aus 20 nur noch zehn. Auch die mittelbadischen Top-Geher Carl Dohmann (Foto: dpa) und Nathaniel Seiler sind davon betroffen. » Weitersagen (red) - Der internationale Leichtathletik-Verband hat beschlossen die Geherstrecken zu verkürzen. Aus 50 Kilometer sollen 30 werden, aus 20 nur noch zehn. Auch die mittelbadischen Top-Geher Carl Dohmann (Foto: dpa) und Nathaniel Seiler sind davon betroffen. » - Mehr