Zwei mit gleichen Sorgen

"Es kommen jetzt die Wochen der Wahrheit", sagt Sinzheims Trainer Marcel Stern allerdings mit dem Zusatz, dass auch danach noch gespielt werde und Punkte zu vergeben seien. Dennoch ist er sich der Aufgabe bewusst, die morgen auf ihn und sein Team zukommt. "Wir wissen, was wir können, und wir wollen diesen Sieg unbedingt. Unser Auftreten in Stadelhofen war gar nicht so verkehrt. Zwei Strafstöße haben dort über unsere Niederlage entschieden und zehn Minuten, in denen sich meine jungen Spieler aus der Fassung haben bringen lassen. Da fehlt einfach noch die Routine, aber aus solchen Spielen können wir lernen und gestärkt hervorgehen."

Den Gegner schätzt Stern besser als dessen Tabellenposition ein. "Die haben gestandene Spieler in ihren Reihen, die wissen, worauf es in der Landesliga ankommt. Individuell ist diese Mannschaft sehr gut besetzt." Dennoch geht er davon aus, dass seine Elf die passende Reaktion auf die knappe Niederlage zum Jahresauftakt zeigen wird. In den beiden Spielen danach geht es mit Altdorf und Ottenau gegen zwei weitere Abstiegskandidaten.

Aufseiten des Rastatter SC/DJK ist Trainer Christian Unic mit dem Jahresauftakt rundum zufrieden. "Das war ein gutes Spiel von uns, wir haben keine Torchance des Gegners zugelassen", sagt er zum 3:0-Sieg gegen Rot-Weiß Elchesheim. Dieses Auftreten macht Mut und lässt das Ligaschlusslicht mit breiter Brust nach Sinzheim fahren. "Wir haben alle Mann an Bord und gehen das Spiel mit viel Selbstvertrauen an. Wir werden alles dafür tun, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen und unseren Auswärtsfluch endlich zu besiegen."

Der RSC/DJK hat nämlich sämtliche bisher gesammelten 14 Punkte auf dem eigenen Platz geholt. In der Fremde gab es bisher nicht einmal ein Unentschieden für die Barockstädter. Das soll sich morgen ändern. Zuletzt agierte Unic mit drei Stürmern, ähnliches ist auch in Sinzheim zu erwarten. "Wir setzen voll auf Attacke", so die klare Ansage des Rastatter Trainers.