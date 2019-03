Spannung(en) garantiert

"Natürlich habe ich es mir nochmal angeschaut. Da hat man gesehen, zu was wir fähig sind, wenn die Maschine ins Rollen kommt", sagt der Fußballtrainer des Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim. Die Rede ist von der ersten Halbzeit der Wörtelkicker gegen einen bemitleidenswerten SC Lahr. Zur Halbzeit schenkten die Schwarz-Blauen ihren Gästen bereits vier Volltreffer ein. Ein Auftakt nach Maß - vor allem nach der langen Winterpause. "Nach dem 2:0 haben wir einen richtig starken Ball gespielt. Das war nahe an der Perfektion", sagt Frieböse, dem also besonders der Kurzfilm von Minute 25 bis Minute 45 gefiel. Weniger Freude hatte der 08-Coach jedoch über die Fortsetzung: "In der zweiten Hälfte hat man gesehen, was passiert, wenn wir zwei, drei Gänge zurückschalten. Lahr hat ein Tor erzielt und uns etwas unter Druck gesetzt. Es gibt also immer Dinge, die verbesserungswürdig sind."

Trotzdem reist der Tabellenfünfte (33 Punkte) mit reichlich Selbstvertrauen zum morgigen Gastspiel nach Endingen. Obwohl zwischen dem Erlestadion und dem Kuppenheimer Wörtelstadion stattliche 102 Kilometer liegen, verspricht die Partie eine gewisse Brisanz. "Zwischen den beiden Vereinen gibt es sicherlich Spannungen, da hat sich in der Vergangenheit eine kleine Rivalität eingeschlichen", sagt Frieböse und erinnert an das Ende der vergangenen Saison, als das bereits gerettete Team vom Kaiserstuhl mit 2:0 gewann und den SV 08 wieder in den Abstiegsstrudel manövrierte: "Die haben direkt vor unserer Bank gefeiert. Das ist noch in unseren Köpfen." Zudem ging auch das Hinspiel in dieser Saison aus Kuppenheimer Sicht mit 0:2 in die Binsen - die letzte Heimpleite, bevor das Wörtel zur Festung wurde (sechs Siege, ein Remis).

"Der SVE ist ein ähnliches Team wie wir, das über die Robustheit und Kompaktheit kommt, aber auch über eine gewisse fußballerische Klasse verfügt", erwartet Frieböse ein enges Spiel. Gegen den Tabellenneunten muss der 08-Trainer auf Torwart Fabian Hegele (Rücken), der von Max Bachmaier gegen Lahr glänzend vertreten wurde, Frederik Weißer (privat verhindert) und Yannis Otto (berufsbedingt) verzichten.

Nichtsdestotrotz hätte Matthias Frieböse nichts gegen einen zweiten Teil seines neuen Lieblingsfilms einzuwenden.