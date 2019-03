Aktion "Danke Schiri" würdigt Engagement

"Danke Schiri" heißt eine Gemeinschaftsaktion des DFB und seiner Landesverbände zusammen mit der Dekra. In jeder Saison können die jeweiligen Bezirksschiedsrichterausschüsse des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) in den Kategorien "Schiedsrichterin", "Schiedsrichter bis 50 Jahre" und "Schiedsrichter über 50 Jahre" jeweils eine Person als ihre Siegerin und Sieger küren. Diese werden mit einer Urkunde und einem Anerkennungspräsent des DFB ausgezeichnet. Auch der Bezirksschiedsrichterausschuss (BSA) des Bezirks Baden-Baden hat jüngst seine Sieger bekannt gegebenen. Dies sind in der Kategorie Schiedsrichterin Sina Gieringer, in der Kategorie Schiedsrichter U 50 Christian Kolodziej und in der Kategorie Ü 50 Werner Strübel.

"Bei der Auswahl kommt es gar nicht entscheidend auf die Einsatzhäufigkeit an. Daneben können andere Kriterien wie die Hilfe bei der Neulingsgewinnung und -ausbildung, bei der Betreuung junger Schiedsrichter oder auch ein besonderes soziales Engagement gewürdigt werden", erklärt Steffen Fante, Schriftführer des Verbandsschiedsrichterausschusses (VSA). Mit der Aktion "Danke Schiri" werden somit bundesweit Schiedsrichter geehrt, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben durch ihr großes Engagement überzeugen und beispiellos handeln.

Sina Gieringer beispielsweise ist Schiedsrichterin seit 2013 und leitete seither über 300 Spiele. Sie ist derzeit bis zur Landesliga Südbaden im Einsatz. "Sina zeichnet sich als Ansprechpartnerin für Jungschiedsrichter aus und unterstützt diese so maßgeblich bei der Integration in die Schiedsrichtergruppe. Des Weiteren wirkte sie aktiv bei der Entwicklung eines Imagefilms, sowie der Gestaltung des Facebook-Auftritts ,Schwarzkittel' (als Marketinginstrument u. a. zur Werbung neuer Schiedsrichter) mit. Eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft kann Sina ebenfalls bescheinigt werden" heißt es im Meldebogen des BSA für diese Auszeichnung. Christian Kolodziej ist Schiedsrichter seit 2003 und leitete bereits über 600 Spiele. Er ist derzeit als Schiedsrichter bis zur Landesliga Südbaden im Einsatz. "Christian zeichnet sich durch seine Mitarbeit in der Medienkommission und die Betreuung des Internetauftrittes aus. Des Weiteren unterstützt er den Bezirksschiedsrichterausschuss Baden-Baden im Bereich Marketing. Darunter fällt auch die Gestaltung des Facebook-Auftritts ,Schwarzkittel'. Auch das Feedback-Portal des Bezirkes Baden-Baden zur Analyse, Ideenfindung und zur Verbesserung der Lehrabende liegt in seinen Händen. Für die Schiedsrichterneulinge ist er stets als Betreuer im Einsatz und begleitet diese so auf den ersten Schritten in den Schiri-Alltag. Hervorzuheben ist das hohe Engagement bei Lehrabenden und bezirksinternen Veranstaltungen. Auch unter der Woche ist Christian präsent, obwohl sein Arbeitsplatz in Frankfurt ist", so die lobenden Worte des BSA in seinem Nominierungsschreiben.

Werner Strübel ist Schiedsrichter seit 1976. Er leitete in dieser Zeit weit mehr als 1 000 Spiele und ist nach wie vor als Verbandsbeobachter bis zur Verbandsliga Südbaden im Einsatz. "Werner war insgesamt 20 Jahre Bezirksschriftführer und stellvertretender Bezirksschiedsrichter-Obmann im Bezirk Baden-Baden. Des Weiteren organisiert er noch immer die Treffen der ehemaligen Funktionäre im Bezirk Baden-Baden. Auch für die jungen Schiedsrichter steht er als Beobachter, Coach oder Betreuer gerne zur Verfügung. Auch bei seinem Heimatverein SV Oberachern ist er immer auf der Suche nach Schiedsrichterneulingen", so die Laudatio auf den Geehrten. Aufgrund seines hohen sozialen Engagements wurde Werner Strübel bereits 2005 vom Sportausschuss der Stadt Achern mit der Landesehrennadel Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Die Verbandssieger fahren am 11. Mai gemeinsam nach Frankfurt und besuchen dort unter anderem das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05. (red)