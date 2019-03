Eine Frage der Einstellung

Endingen

SV 08: Brisantes Duell in Endingen Endingen (rap) - Nach dem bärenstarken Start mit dem 4:1-Heimsieg gegen den SC Lahr in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag nun an den Kaiserstuhl zum SV Endingen. Mit dem SVE pflegen die Schwarz-Blauen eine kleine Rivalität (Foto: fuv). » Weitersagen (rap) - Nach dem bärenstarken Start mit dem 4:1-Heimsieg gegen den SC Lahr in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag nun an den Kaiserstuhl zum SV Endingen. Mit dem SVE pflegen die Schwarz-Blauen eine kleine Rivalität (Foto: fuv). » - Mehr

Karlsruhe

Schwartz kritisiert Einstellung Karlsruhe (red) - Alois Schwartz, Trainer des Karlsruher SC (Foto: GES), hat nach dem 0:3 gegen Tabellenschlusslicht Aalen die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert. Der ein oder andere Spieler sei sichtbar nicht mit dem Kopf bei der Sache gewesen, stellte Schwartz fest. » Weitersagen (red) - Alois Schwartz, Trainer des Karlsruher SC (Foto: GES), hat nach dem 0:3 gegen Tabellenschlusslicht Aalen die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert. Der ein oder andere Spieler sei sichtbar nicht mit dem Kopf bei der Sache gewesen, stellte Schwartz fest. » - Mehr

Gaggenau

Spvgg: Ligaprimus zu Gast Gaggenau (red) - In der Tischtennis-Badenliga bekommt es die Spvgg Ottenau am Samstag mit dem dicksten Brocken zu tun. Die Murgtäler haben den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen zu Gast. In der Vorrunde hatte die ersatzgeschwächte Spvgg mit 2:9 das Nachsehen (Foto: av). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Badenliga bekommt es die Spvgg Ottenau am Samstag mit dem dicksten Brocken zu tun. Die Murgtäler haben den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen zu Gast. In der Vorrunde hatte die ersatzgeschwächte Spvgg mit 2:9 das Nachsehen (Foto: av). » - Mehr