Der Schwere der

Bühl

Knappe Niederlage für die Bisons Bühl (red) - Stark gekämpft, aber am Ende doch verloren: Die Volleyball Bisons Bühl mussten sich am Samstag in der heimischen Großsporthalle dem Tabellenfünften Düren letztlich mit 2:3 geschlagen geben. Doch die Bisons bewiesen Moral und holten einen 0:2-Satzrückstand auf (Foto: toto).

Baden-Baden

Nächster Versuch gegen Junglöwen Baden-Baden (moe) - Es bleibt dabei: Die Handballer des TVS Baden-Baden können einfach nicht mehr gewinnen. Die Niederlage in Backnang war die zwölfte Pleite in Folge. Dennoch starten Han Völker (Foto: toto) am heutigen Freitag gegen die Junglöwen den nächsten Versuch.